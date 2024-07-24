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傳洪金寶次子洪天祥將結婚　未來新抱劉奕兒為家孭債超孝順

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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傳洪金寶次子洪天祥將與台灣女藝人劉奕兒結婚。

大哥大洪金寶再飲新抱茶！洪金寶膝下有4名子女，包括洪天明、洪天祥、洪天照及洪煦榆，當中次子洪天祥（Jimmy）今年已48歲，近幾年定居台灣，並不時回內地任動作導演，而他與台灣女藝人劉奕兒拍拖已7年。

雙方早已到適婚年紀，據悉天祥也和劉奕兒求過婚，但女方因考量到父親公司破產負債700萬新台幣、媽媽癌症復發需大筆醫藥費、爺爺過世和奶奶髖關節開刀等家庭經濟問題而沒答應結婚，繼續投入工作努力賺錢。

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傳劉奕兒準備嫁洪天祥

近日傳出台媒傳出劉奕兒不再與所屬經理人柴智屏續約，原因重新規劃人生，疑準備與洪天祥結婚。

現年33歲的劉奕兒本名劉思廷，與洪天祥一樣出身演藝世家，她的爺爺是已故資深藝人高鳴。她原打算當體育記者，但為幫補家計放棄夢想改當藝人。

她曾演九把刀執導電影《報告老師！怪怪怪怪物！》、與姜濤合作劇集《超感應學園》，去年更憑電影《老狐狸》提名金馬獎最佳女配角獎，演技不俗。

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