香港小姐丨楊思琦被插扮可憐　發文反擊梁思浩：大家小心

▲ 楊思琦再發文反擊。

藝人梁思浩昨晚（22日）為節目《直播靈接觸》錄影，談到其在自家頻道的節目不時大爆娛樂圈秘聞，亦因此惹上不少是非，早前他更在節目中道出自己與吳家樂曾為圈中「楚楚可憐」女藝人出頭，其後更直接開名指該人是楊思琦！

梁思浩的一番話已觸動楊思琦的神經，之後她於社交平台上「不開名」地作出回應，她寫道：「So funny ! 無事搞事， 你是什麼人啊！？」

香港小姐｜楊思琦被梁思浩開名直指扮可憐 本尊出Po回應火藥味濃

再插楊思琦

對此，思浩昨日接受傳媒訪問自言直話直說，對件事就是這樣，又指在這行做了40年，只是將看到的人和事說出來，又指不怕激怒別人，全因若個個人也讚，自己亦沒有興趣做。

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楊思琦發文反擊

隨後，楊思琦再在社交網發文反擊：「做節目，故弄玄虛，說是說非，嘩眾取寵，有人信嗎？哪有這樣的人？男子漢，多做事，少說話，積口德，才是人！大家小心！」

她更配上歌手何嘉麗歌曲《純屬廢話》作背景音樂，當中唱及：「純屬廢話，純屬一些虛構天真廢話」、「勉強也罷，也要替這變化，解釋了它」來表達心聲。

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