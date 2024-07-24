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老頑童丨76歲秦煌減磅成功至220磅盼有工開　感慨劇中仔女比親生子女更孝順

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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76歲秦煌減磅有成績！

76歲的資深演員「老頑童」秦煌於入住的酒店兩度跌倒，後來被送往醫院救治。現時秦煌已在護老院內居住，不用經歷以往營養不良的情況。

秦煌曾重達300磅，身型是其標誌，但確實會影響健康，也不得不努力減磅。而最近，秦煌興奮向媒體披露自己減磅成功。他又感謝戲中女兒向他伸出援手，十分窩心！

老頑童｜秦煌出事後內地紅顏知己沒來港探望　堅稱冇信錯人揚言會再畀家用

秦煌減磅至220磅

秦煌近日在護老院內努力減磅，指自己由250磅減至220磅，並指是靠減少每餐食量，可以是吃幾口餸、喝湯就可以。

秦煌透露會再繼續減磅，希望在接下來有人找他開工！他早前曾表示想繼續對內地知己「負責任」，說的是一個月2000多元的家用，揚言有工作時會再交家用！

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劇中女兒陳煒伸援手

過往，秦煌也曾感慨劇中仔女們比親生子女更孝順！秦煌、陳煒在TVB劇集《法網狙擊》演父女後結緣，煒哥相當有心，不但與馬海倫到護老院探望秦煌，更安排按摩師上門為秦煌的腳做療程。

雖然秦煌有四名子女，不過有傳他與子女關係疏離，據知仔女後來有到醫阮探望，令他開心不已。秦煌接受傳媒訪問到跌倒後會否打算與仔女同住，他表示不會，又指平時與仔女也會傾談屋企事。

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