泰國命案｜24歲港女曼谷住所身中9刀慘死　港人男友涉殺人被捕　死者疑是女模Gwendoline

▲ 泰國曼谷發生一宗謀殺案，一名24歲港女在其住所內身中9刀慘死。

【泰國／曼谷／謀殺案／Gwendoline Cretton／模特兒】泰國曼谷近日發生一宗駭人聽聞的謀殺案，當地傳媒稱死者為年僅24歲的香港女子，在其住所身中9刀慘死。警方之後拘捕其港人男友，懷疑他與案件有關，他堅稱女友自殺，有指死者是女模Gwendoline Cretton。

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據泰國媒體報道，本案死者為持有瑞士護照的香港女子Gwendoline Cretton，事發於上周四（18日）傍晚時分，案發地點為曼谷巴威區（Prawet）的豪宅區。當日傍晚6時15分左右，Gwendoline的住所內突然傳出女性慘叫聲，引起鄰居注意；警方接報後到場調查，翻查現場閉路電視發現有3人將死者從單位中抬出並離開現場，其中一人為死者男友Wai，身份同為香港人。

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報道指出，Gwendoline身中9刀，其中喉嚨被割，胸口亦有刀傷，最終傷重不治；警方懷疑案件涉及謀殺，遂將其男友Wai拘捕。審訊期間，Wai堅稱女友是自殺身亡，但警方在仔細勘查現場及翻查其他閉路電視片段後，發現Gwendoline當日下午5時許仍在住所附近放狗，表現正常，並無情緒問題。

有消息指Gwendoline為歐亞混血兒，生前在本港擔任模特兒，曾為多個外國品牌拍攝平面廣告。

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