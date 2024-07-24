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東京親子遊｜大灣區航空今推東京來回機票$20　包20KG託運行李名額200個

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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大灣區航空（GBA）為慶祝啟航兩週年，一連6日推出「2週年MegaSale」限量機票優惠活動，今日（24日）推出$20東京來回機票。（官網圖片）

【東京親子遊/日本機票/機票優惠/平機票/大灣區航空/GBA】大灣區航空（GBA）為慶祝啟航兩週年，一連6日推出「2週年MegaSale」限量優惠活動。繼昨日（23日）的曼谷之後，今日（24日）輪到萬眾期待最熱門的東京，中午12時開搶$20東京來回機票，包7公斤手提行李及20公斤託運行李，名額200個。

大灣區航空公佈今日優惠航點是東京，只要做齊指定步驟，於中午12時到其社交平台領取優惠碼，登入GBA官網並輸入優惠碼，即搶限量200張$20機票，已包7公斤手提行李及20公斤託運行李，另收燃油附加費。每人只限購買一張機票，名額有限，先到先得。

大灣區航空（GBA）「2週年MegaSale」今日（24日）推出$20東京來回機票。（官網圖片）

優惠日期：2024年7月23、24、25、29、30、31日
出發日期：2024年8月18日至12月18日（從香港出發）
來回票價：港幣$20*
行李額度：7公斤手提行李及20公斤託運行李
優惠限額：每日200個（每人1張）
有效日期：最少停留2天，最多停留7天
追蹤GBA取優惠碼：【Facebook】/【Instagram】
購買網址：【購買按此】

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延伸閱讀：帶BB去旅行物資Checklist

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