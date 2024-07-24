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鄰里關係｜屯門私樓住戶門口貼「大字報」疑捉小三　求鄰居影低「仇家」相有薄酬

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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屯門私樓住戶門口貼「大字報」，願意出薄酬請求鄰居影低「仇家」相。

鄰居之間不時會互相幫忙，不過要幫忙拍下「仇家」照片又應不應該幫？早前屯門有私樓住戶在社交平台分享一張照片，指鄰居突然在自家門口張貼告示，聲稱自己有「仇家」，請求鄰居看到可疑人士出現時，幫忙拍下照片，會付出薄酬作回報。帖文一出，引起網民熱議，當中有人猜測張貼告示的背後動機是想捉「姦夫」？

鄰居張貼懸賞告示 請求影「仇家」相

日前，該名屯門私樓住戶在Facebook群組「NOVO LAND業主群」上載一張照片，並留言：「鄰居咁樣，返屋企都驚」。從照片中可見，該住戶在大門前貼出一張告示，內容中，住戶聲稱自己有「仇家」，因此請求鄰居可以守望相助，幫忙拍下「仇家」照片，會有薄酬回報。

各位鄰居好，本人有仇家，每日不在家時，如見有人在此出入，請立即用手機影下交給我報警，（薄酬），多謝各位鄰里守望！

屯門私樓住戶張貼一張告示，請求鄰居幫忙拍下「仇家」照片。（連登討論區）

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網民猜測真正動機為「捉姦」

帖文一出，引來大批網民回應，更有人轉發至網上討論區，部分網民指成效不大，而且有機會「影錯人」，也有人猜測該名住戶的背後動機是「捉姦」，因「家醜不得外傳」才出此下策。另也有網民建議安裝閉路電視解決，不用麻煩鄰居。

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