靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵

▲ 近日無印良品MUJI一款抵買即食麵爆紅，網民推介3種吃法，大讚好食過福麵。

【巴黎奧運/靚媽精明眼/無印良品/MUJI即食麵】巴黎奧運將至，不少人早以準備觀看直播的場地，甚至已周圍搜羅特色小食。近日有網民在社交平台分享，大讚MUJI迷你即食麵（雞味）好吃，雖然每個麵餅份量不多，但適合宵夜又不想吃得太飽的人！有網民亦認同，直指「好食過福麵多多聲」。

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MUJI即食麵｜雞味$35有14個最啱宵夜

有網民日前在Facebook群組「香港即食麵/杯麵分享群組」發文指，無印良品的一款雞味迷你即食麵屬「宵夜之選」，「本身夠味乜都唔駛落，加熱水就掂，好食過福麵多多聲」，他更附上雞味迷你即食麵的照片，指售價為「14個裝30蚊」。

TOPick記者翻查無印良品香港的官方網頁資料，該款即食麵除了雞味外，還有泡菜及冬蔭功味道以供選擇，而4個裝售11元，而雞味的14個裝則售35元。

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MUJI即食麵｜3種食法可當零食

不少曾經吃過的網民亦留言大讚，「呢隻好嘢，有啲似以前嘅福面，不過就唔夠辣」、「可惜佢呢個大包裝冇泡菜味」、「抵食無負擔」、「家中常備」，但有人則覺得味道較鹹，「直接當零食食就太咸（鹹）」。同時，有人分享除了加水當泡麵，或當零食即食的方法，亦「可以整捽撈沙律食」，不過方法因人而異。

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