恐怖爸爸｜妻子難忍家暴離婚女兒被判給丈夫 女兒慘遭獸父暴力毆打性騷擾

▲ 《金宵大廈》劇照

廿八歲女生憶述童年的悲慘經歷，廿年前的每個恐怖細節，她都能巨細無遺的詳述，她雙眼的瞳孔閃出了恐懼，儼如那些恐怖畫面依然纏擾着她，今天仍揮之不去。

「那個早晨我在刷牙，爸爸無緣無故揮拳打來，佢好大聲咁鬧：『刷牙唔可以企直身體呀，要彎腰呀！』呢啲就係佢教女嘅方式，我每日都唔知幾時又會俾佢打，無端端摑幾巴掌啦，用拳頭用力窩我個肚，又或將我凌空掉落梳化……」

我背上一陣顫抖！呢個爸爸終日躁動不安，對待八歲小女兒惡狠狠的使勁施以暴力，根本就沒資格當爸爸。太太正是基於難忍家暴而跟他離婚的，福利官最終將女兒的撫養權判給經濟條件較佳的爸爸，卻形同送羊入虎口呀！

「嗰個早晨，爸爸突然變咗把好詭異嘅聲，叫我埋去坐喺佢膝上，然後我感覺佢隻手遊走我背脊嘅拉鏈……」我憤怒到將拳頭揮向牆，這個獸父竟然將自己的親生女兒當作洩慾工具！可恥之極！

妹妹呀，真對不起，我們的大人世界都負了你！

首先是那個獸父，這個不是人是應該坐牢的，他應為自己的獸行負上責任，他為女兒造成的身心創傷是一生一世的！那位媽媽也太怯懦了，她也似乎不夠精明，長期活於恐懼中的孩子是有迹可尋的，是自己的女兒你怎會不懂？

小妹妹經常無故曠課，身上又長期有傷痕，她臉色蒼白、惶惶不安，學校老師們怎會未能察覺？更誠心希望福利官們，萬萬不能將孩子判給暴力狂呀！

妹妹呀，非常欣賞你勇敢，更感覺你是天資聰敏的女孩，祝願你撥開陰霾，畫出彩虹！

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