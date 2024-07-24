開心速遞丨葉蒨文貼身背心上陣拍樓盤廣告 對演藝充滿熱誠棄高薪闖娛圈
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
最後更新： 44 分鐘前
憑處境劇《愛·回家之開心速遞》而成功入屋的葉蒨文（Sophie），一副甜美樣子兼美好身段，深受宅男歡迎。早前她拍劇期間不幸發燒失聲，葉蒨文堅持開工，相當專業，轉眼已經康復的她，立即接拍樓盤廣告。
背心上陣拍樓盤廣告
Sophie在社交網上載拍攝花絮照，相中可見，她穿上貼身背心上陣，大晒驕人上圍，吸睛十足，她更興奮得在示範單位內瘋狂打卡。今次她夥拍視帝陳山聰一起拍攝，更在太陽底下拍攝，認真不容易。
Sophie發文表示：「我的第一個樓盤廣告，參觀咗一個好靚嘅示範單位。」很多網民也留言讚好，更大讚Sophie十分漂亮，又讚廣告商有眼光，識揀藝人。
名校出身
Sophie不但外貌出眾，成績也十分優異。中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院的她，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。
其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。
棄高薪入娛圈
即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的Sophie，放棄高薪毅然加入娛樂圈。
她參加2016年《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。
Sophie在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。
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