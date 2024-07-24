泰國命案｜24歲香港模特兒Gwendoline曼谷被殺　疑生前曾與樂基兒屬同門

▲ 女模特兒Gwendoline Cretton在泰國被殺慘死。

【泰國／曼谷／謀殺案／Gwendoline Cretton／模特兒】泰國曼谷近日發生一宗謀殺案，據當地傳媒指，死者為年僅24歲的香港女子，她在住所身中9刀慘死。

警方之後拘捕其港人男友，懷疑他與案件有關，他堅稱女友自殺，有指死者是女模特兒Gwendoline Cretton。據報道指，Gwendoline為香港人，持瑞士護照，她男友也是香港人。

泰國命案｜24歲港女曼谷住所身中9刀慘死 港人男友涉殺人被捕 死者疑是女模Gwendoline

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死者生前疑與樂基兒屬同門

而Gwendoline Cretton的個人IG帳戶，早前表示到泰國，但現力帳戶已清空，只保留頭像照而已。翻查資料，死者Gwendoline Cretton與一間香港模特兒公司官網顯示的旗下模特兒同名同姓。

該模特兒公司旗下還有名模樂基兒等，有傳媒向該模特兒公司查證，公司代表回覆指，據泰國傳媒報道的死者外貌及姓名與一位前員工脗合，但公司與該模特兒半年前已完約，已半年沒再聯繫，現時仍在進一步求證。

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