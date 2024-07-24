癌症殺手︱常吸入廚房油煙可致肺癌　毒物專家揭炒菜1動作易生致癌物

▲ 常吸入廚房油煙可致肺癌 毒物專家揭炒菜1動作易生致癌物

【肺癌/癌症/油煙/下廚/炒菜步驟/致癌物/有毒物質/肺癌成因/肺癌症狀】吸煙包括吸入廚房油煙，都有機會導致肺癌！有毒物專家指出，炒菜時常見的1個動作，會讓油煙變得更多，更容易吸入其中產生的有毒物質；又舉例1款料理，烹飪時會煙霧彌漫，讓專家直言「不敢吃」。

最新影片：

有「無毒教母」之稱的台灣林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈，在《醫師好辣》節目中分享廚房油煙的危害性。她表示，油只要一冒煙就會產生有毒物質，尤其炒菜時常有的「爆香」步驟，雖能讓食材更加美味，但過程中產生的油煙及致癌物不容小覷，提醒大家若想要防肺癌，要盡量避免爆香這動作，還要切記打開火爐同時要開抽油煙機：

只要食材烤焦燒焦就會產生致癌物，因此建議盡量不要使用乾式烹調。

1款料理高危

譚敦慈舉例1款很多人都愛吃的料理，但其烹飪過程產生的有毒物質極多，就是「麻油雞」。她指出，料理麻油雞時，先熱鍋後倒油，接著加入薑；這時炒鍋會冒很多煙。等到薑有點焦之後，再放雞肉，加入料酒後整個燒起來，讓譚敦慈直言「這樣子我都不敢吃了。」

譚敦慈解釋，由於麻油不耐高溫，因此不能這樣煸薑。建議可以選用耐高溫的油，及加一點水進行烹調：

炸的、烤的，冒很多煙的都是比較不好。加水就是100度，那它就不會有這個有毒物質產生。

另外，肯定會有人覺得蔥薑蒜不爆香，味道就不夠。對此，譚敦慈建議可以把蒜或薑用「小一點的火、多一點的油」先爆一些，再用罐子裝起來，藉此達到「油封」作用。在下次炒菜時加一點進去，就可以達到提味效果。

最後，譚敦慈提醒無論烹飪什麼菜式，都要切記不要超過攝氏120度。因為超過120度的烹飪過程很容易產生致癌物，甚至會產生糖化終極產物，讓人容易老化發炎，「所以很多人說吃油炸的容易老就是這樣。」

相關文章：食用安全｜女子不吸煙竟患癌 醫生揭常用1種健康油炒菜致肺癌【附8種食油大比拼】

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

肺癌4大常見成因

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5