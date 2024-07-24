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遊日注意丨中國遊客大阪街頭遇劫被刺傷　日媒：襲擊者用英文喊「money」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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【日本/大阪/街頭行劫/中國遊客/刺傷】遊日注意！一名53歲中國男遊客與妻於日本大阪街頭步行回酒店時，突遭一名陌生男子持刀走近，期間對方口中反覆說「money」，疑似試圖搶劫。男遊客反抗期間，左手臂及左手背被刀刺傷，而行兇者眼見作案不成，瞬即逃去。事件曝光後，不少網民擔心日本治安情況。

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

根據日本傳媒報道，事發於7月22日凌晨12時半，一名53歲中國籍男遊客與他的妻子在大阪市此花區四貫島步行回酒店時，遭一名陌生男子持刀接近，反覆用英語說「money」，試圖搶劫。夫婦二人於是作出反抵，期間丈夫左手臂及左手背被刀刺傷，妻子則無大礙，二人其後慌忙逃入附近便利店求助，店內其他顧客見狀協助二人報警。眼見行劫失敗，對方於是馬上逃離現場。

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同場加映：遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保

據當地警方描述，案發時身穿白色T恤的劫匪身高約1.7米，作案後迅速逃離現場，目前仍在逃。案發地點距離阪神千鳥橋站西南方向大約300米，屬於一個住宅區域。報道又指，在搶劫事件發生前大約90分鐘，有人曾目睹一名男子攜帶刀具於附近，警方正在調查此人是否與這起案件存在關聯。

事件曝光後，即引起網民熱議，有網民認為日本的治安大不如前，對日本旅遊的慾望已有所下降，不過亦有網民指只是單一事件。

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