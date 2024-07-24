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暑假優惠｜朗豪坊連串夏日消費賞　焦點：75折搶購$100運動服飾現金券

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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朗豪坊「敢『動』夏日」三重消費賞（朗豪坊提供）

巴黎奧運本周五（26日）揭幕，朗豪坊於7月25日至8月11日期間推出「敢『動』夏日」三重消費賞，包括運動服飾消費「3X積分獎賞」，賺盡即可換領HK$100商場電子現金券、逢星期四75折搶購HK$100運動服飾電子現金券，以及聯乘場內指定餐廳推出「French Fries星期五」，於指定時段惠顧可享免費指定薯條一客。同期亦會繼續推出多種支付工具優惠，以及早前推出「悠悠夏日消費賞」，消費滿額即享最多HK$2,500。

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奧運舉行期間，朗豪坊將於4樓通天廣場以及於13樓加設高清大電視，直播重點賽事。同時將於7月25日至8月11日推出「敢『動』夏日」三重消費賞。

活動期間，顧客於運動服飾商舖消費，即賺LP CLUB「3X積分獎賞」，最多賺額外25,000分，即時換領HK$100商場電子現金券。

「瘋搶星期四」：逢星期四上午10時登入朗豪坊APP即可以75折搶購HK$100運動服飾電子現金券。

「French Fries星期五」：逢星期五晚市，於13樓Smokehouse Bar & Grill、Tonic或THE SKY BAR免費品嚐一客薯條。

此外，朗豪坊於即日起至9月1日同步推出「悠悠夏日消費賞」消費回贈活動，顧客累積消費滿HK$800即獲贈HK$200電子券禮包，推廣期內可享最高HK$2,500回贈；同時商場亦與AlipayHK及支付宝合作推出獎賞優惠。

另外，朗豪坊亦為旅客提供額外優惠。旅客出示旅遊證件及入境紀錄，即享價值高達HK$5,000的大禮包，並可參加抽獎，有機會贏取HK$5,000現金禮券、商舖購物券、美妝禮品或流動數據儲值卡等獎賞。詳情請參閲朗豪坊網頁https://www.langhamplace.com.hk

「敢『動』夏日」三重消費賞
換領日期2024年7月25日至8月11日
活動內容

（1）於運動服飾商舖消費，即賺LP CLUB 「3X積分獎賞」，最多賺額外25,000分，即時換領HK$100商場電子現金券

（2）逢星期四上午10時登入朗豪坊APP以75折搶購HK$100運動服飾電子現金券

（3）逢星期五晚市於13樓指定餐廳堂食消費可享「美味驚喜」獲免費指定薯條一客。13樓指定餐廳包括Smokehouse Bar & Grill、Tonic及THE SKY BAR。

 

朗豪坊悠悠夏日消費賞
換領日期即日起至9月1日
換領時間上午11時至晚上11時
換領地點朗豪坊4樓顧客服務中心
換領方法即日起至9月1日，於朗豪坊消費滿HK$800（最多累積5張即日消費單據，包括最少1張餐飲消費），即可獲朗豪坊電子券禮包1套（總值HK$200）；消費滿HK$1,500或以上，即可獲朗豪坊電子券禮包2套（總值HK$400）；如其中1張即日消費單據由禮品／玩具參與商戶發出，可額外獲贈HK$50電子優惠券（即總值HK$250或HK$450）。

朗豪坊推出旅客多重賞。

朗豪坊旅客多重賞
換領日期即日起至2025年5月31日
換領時間上午11時至晚上11時
換領地點朗豪坊4樓顧客服務中心
換領方法

旅客到訪朗豪坊出示有效的旅遊證件和入境紀錄即可享受以下驚喜：

第一重賞：旅客大禮包，最高可獲得價值高達HK$5,000的優惠。

第二重賞：每月抽獎（至2024年9月30日），有機會贏得價值HK$5,000的購物金，且消費滿HK$500或以上可獲得一次額外抽獎機會。

第三重賞：登記成為LP CLUB會員可享4,000迎新積分。

 

朗豪坊 x Alipay 消費獎賞活動
換領日期即日至8月31日
換領時間上午11時至晚上11時
換領地點朗豪坊4樓顧客服務中心
換領方法

獎賞1：AlipayHK用戶消費獎賞

以 AlipayHK 使用 Ant Bank eM+ 或 Ant Bank PayLater 或中銀信用卡或渣打信用卡免息分期付款滿HK$500或以上，即可自動扣減 HK$100

Ant Bank：無需分期

中銀信用卡：需付款滿 HK$1,000 或以上（分最少12期）

渣打信用卡：分最少3期

獎賞2：支付寶內地用戶消費獎賞（二選一）

單筆消費滿¥600或以上，即可自動扣減¥30；或

7日內累積消費滿¥3,000或以上，即可獲¥80代金券

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