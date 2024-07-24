  • 31°C
香港時間 : 2024724日 (三) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望｜港人泰國芭堤雅遇意外死亡　胡慧沖指雙排車安全性不足

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港人在芭堤雅遇罕見交通意外，最終宣告不治。

《東張西望》報導日前有港人在泰國芭堤雅發生意外，最終傷重不治！

該名香港男子在雙排的車尾位置，背向車頭的他疑似是想下車。他雙腳先著地，但雙排當時仍在行駛，他後來就跌倒、後腦著地，男子送院搶救後宣告不治。

東張西望｜疑似被《東張西望》強加身份　校服女反駁：我不是大陸遊客

胡慧沖指雙條車安全性不足

「泰國通」胡慧沖受訪，稱：「可能乘客喺車上面未落車，如果司機又唔知道有個乘客喺上面，因為根據司機口供所講，佢係唔知道仲有個乘客喺度，所以當乘客想落車嘅時候，佢可能就冇煞停架車畀佢落都唔出奇。」

他續指，雙排只出現在芭堤雅，是當地主要交通工具，並指雙排安全性不足，說：「後面係冇嘢攔住，車速通常都唔快，但一旦大家坐喺後面，如果突然急煞車，乘客沒有東西可扶著，就很容易跌咗出嚟。」

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

全職乖孫丨BL劇泰國男神演繹廢青顯孝心　76歲外婆素人演員獲激讚
12:33 2024/06/13
全職乖孫丨BL劇泰國男神演繹廢青顯孝心　76歲外婆素人演員獲激讚
泰國人氣影星Mario Maurer鍾情港產片　穿梭大街小巷感受香港電影情懷
15:54 2024/05/27
泰國人氣影星Mario Maurer鍾情港產片　穿梭大街小巷感受香港電影情懷
泰國命案丨「泰國通」胡慧沖分析曼谷酒店6死命案疑團　Roger指自己曾入住事發酒店
14:02 2024/07/22
泰國命案丨「泰國通」胡慧沖分析曼谷酒店6死命案疑團　Roger指自己曾入住事發酒店
泰國命案｜24歲香港模特兒Gwendoline曼谷被殺　疑生前曾與樂基兒屬同門
今日 11:09
泰國命案｜24歲香港模特兒Gwendoline曼谷被殺　疑生前曾與樂基兒屬同門

你可能感興趣

全職乖孫丨BL劇泰國男神演繹廢青顯孝心　76歲外婆素人演員獲激讚
12:33 2024/06/13
全職乖孫丨BL劇泰國男神演繹廢青顯孝心　76歲外婆素人演員獲激讚
泰國人氣影星Mario Maurer鍾情港產片　穿梭大街小巷感受香港電影情懷
15:54 2024/05/27
泰國人氣影星Mario Maurer鍾情港產片　穿梭大街小巷感受香港電影情懷
泰國命案丨「泰國通」胡慧沖分析曼谷酒店6死命案疑團　Roger指自己曾入住事發酒店
14:02 2024/07/22
泰國命案丨「泰國通」胡慧沖分析曼谷酒店6死命案疑團　Roger指自己曾入住事發酒店
胡慧沖 KOL 東張西望 網絡熱話 芭堤雅 泰國 娛樂行業 娛樂機構 交通

最高瀏覽

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
急症室最長等候時間（07月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月24日 時間04:05）
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　