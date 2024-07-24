東張西望｜港人泰國芭堤雅遇意外死亡　胡慧沖指雙排車安全性不足

▲ 港人在芭堤雅遇罕見交通意外，最終宣告不治。

《東張西望》報導日前有港人在泰國芭堤雅發生意外，最終傷重不治！

該名香港男子在雙排的車尾位置，背向車頭的他疑似是想下車。他雙腳先著地，但雙排當時仍在行駛，他後來就跌倒、後腦著地，男子送院搶救後宣告不治。

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胡慧沖指雙條車安全性不足

「泰國通」胡慧沖受訪，稱：「可能乘客喺車上面未落車，如果司機又唔知道有個乘客喺上面，因為根據司機口供所講，佢係唔知道仲有個乘客喺度，所以當乘客想落車嘅時候，佢可能就冇煞停架車畀佢落都唔出奇。」

他續指，雙排只出現在芭堤雅，是當地主要交通工具，並指雙排安全性不足，說：「後面係冇嘢攔住，車速通常都唔快，但一旦大家坐喺後面，如果突然急煞車，乘客沒有東西可扶著，就很容易跌咗出嚟。」

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