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好運中心變身「潮食樂園」 勢成年青一族新據點 本地插畫家打造5大LUCKY Cats 全港首個5米高萌到爆燈大麻成登陸沙田 打卡玩樂贏限量精品

特約

發布時間： 2024/07/25 00:00

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

好運中心平台有5米高的笑喵喵大麻成立體吹氣裝置，照亮整個沙田。用手機掃他手上的QR Code成為如心賞新會員，即可獲電子現金券及商戶Coupon。

疫情過後，不少香港商場進行全面改革，大展鴻圖。位於沙田的好運中心（LUCKY PLAZA） 升級工程完成後，新定位旨在吸引年青一族，除了變身「潮食樂園」，更聯乘5位本地插畫家，設計了5款萌爆的「為食LUCKY Cats」作招徠，有全港首個5米高萌到爆燈大麻成登陸沙田好運中心，並與「為食LUCKY Cats互動專區」組成6大互動打卡位，既可自創專屬於你的立體投影LUCKY Cat，商場又大送逾萬份驚喜禮遇，當然少不了LUCKY Cats期間限定店及「為食週末市集」，讓大家盛載滿滿的LUCKY回家！

商場內有隱藏玩味的漫畫牆，行到釣魚的萌貓Cheekycheeky旁邊，你就頓變魚獲，十分有趣。

新一代消費者愛尋找新體驗，令各大商場扭盡六壬搞搞新意思。華懋集團旗下的沙田好運中心近日亦大肆革新，除了進駐逾20間超人氣食肆外，更特別聯乘5位Hit爆的本地插畫家，破天荒打造「為食 LUCKY Cats」吉祥物系列，除了在各大互動專區展示外，還有不少玩味牆畫，讓大家慢慢發掘打卡。

插畫家創作了一套10款的「幸運LUCKY卡」。

由即日起至9月1日，配合《為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！》的連串慶祝活動，除了打卡外，商場大搞送禮遊戲，包括︰「喵LUCKY抽卡賞」、「喵LUCKY夾夾樂」及「喵LUCKY DRAW」等，只要買滿指定電子消費金額，便可換獨家限量版開幕禮品、享盡LUCKY Cats期間限定店及「為食週末市集」的優惠，體驗好運、歡樂及美食新享受。

5大LUCKY Cats 寓意深長

商場內5款招財貓「為食 LUCKY Cats」，由5位Hit 爆社交媒體兼熱愛美食的本地插畫家，以獨特畫風，配以場內美食種類，創作出突顯好運中心英文名字「LUCKY」精神的吉祥物，每個字母代表不同的願景，分別是︰「Love」（友愛）、「Unexpected」（驚喜）、「Cheerful」（開心）、「Kinetic」（活力）和「Yummy」（美味）。5隻招財貓各具特色，胸前擺放着不同的美食，有蛋糕、火鍋、碟頭飯、扁意粉及飯團，造型趣緻可愛。

好運中心的5大招財貓吉祥物「為食LUCKY Cats」，由5位本地插畫家精心設計，每款各具特色。

另外，好運中心天台還有全港首個5米高萌到爆燈大麻成立體吹氣裝置，抬頭用手機掃他手上的QR Code，下載CCG Hearts（華懋集團如心賞會員獎賞計劃）手機應用程式，成為新會員即送好運中心HK$10電子現金券乙張，更有大量商戶送出Coupon，着數一浪接一浪。

LUCKY卡換小型家電

「喵LUCKY抽卡賞」是一套10款的「幸運LUCKY卡」，插畫家們以「為食LUCKY Cats」及沙田5大著名地標為主題，製作特別限量版手繪卡，收藏值極高，同時為大家預測好運指數！只要集齊指定數量的「幸運LUCKY卡」，便可換領商戶現金券及小型家電。

於場內憑電子貨幣即日消費滿指定金額，即可抽取「幸運LUCKY卡」或獲得「喵LUCKY夾夾樂」遊戲券乙張。

好運陸續有來，顧客於商場憑電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲得遊戲券乙張，參加「喵LUCKY夾夾樂」遊戲，以大型貓爪玩夾公仔機，贏取過萬份禮品。

而創意無限的年青人，絕對不能錯過「喵LUCKY DRAW」，大家只需在遊戲裝置上透過互動掃描技術，將自己設計的「LUCKY Cat」投射於商場天幕上，好運就會從天而降，完成任務後，即可換領限量版小禮品。

愛心義賣幫助毛孩

除了打卡及遊戲，截至9月1日的每個週末，商場又舉行了「LUCKY Cats期間限定店」，3位本地插畫家將發售其人氣角色限定貨品，同期的「為食週末市集」更集結逾40個本地人氣參展單位，囊括人氣美食、手工製品及寵物用品等等。當中香港拯救貓狗協會將參展舉辦「好運為食喵盲盒」義賣活動，以愛心義賣幫助毛孩。與此同時只需憑即日電子消費滿$500以上（最多2張不同商戶發票），即可換領獨家限量開幕禮品「好運為食喵盲盒」乙盒（共有5個款式）﹔或憑即日電子貨幣消費滿HK$1,200或以上（最多3張不同商戶的有效電子機印發票），可換領「好運為食喵購物車」乙個，將限定招財貓及禮物帶回家，招來無限好運。

推出限定聯乘版「好運為食喵盲盒」。

《為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！》主題裝置
日期：    即日起至9月1日
時間：    上午10時至晚上9時
地點：    好運中心L3

（特約）

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