九龍城寨之圍城丨內地爆紅女粉絲瘋狂私訊　伍允龍出pool與靚女新歡合照？

▲ 伍允龍於內地人氣爆升呀！

伍允龍憑《九龍城寨之圍城》「王九」一角人氣急升，成為電影圈搶手貨外，更於內地吸納大批Fans。

早前於內地拍戲的伍允龍吸引大批粉絲「私追」，日前有內地女fans晒出跟伍允龍的合照，從照片所見，女fans手拿一束粉紅色玫瑰，伍允龍就揸住手機自拍，只見女fans一臉甜笑，令網民誤會她是伍允龍的新歡。

女粉絲為合照捱五晚通宵

該位女fans留言透露為見偶像熬了五晚通宵：「有次只有我一個人在等，他每次出來都催我回去睡覺：『你仲未走啊？快啲瞓覺啦。』還學打呼聲音哼哼，被劇組staff認證的能熬，用普通話說了：『還有很多機會見面！』」

另外，有網民解釋拍照地點是伍允龍的休息房，當日伍允龍安排眾Fans排隊合影，拍攝過程中不時有路人或當地居民，經過，並非於酒店房內合影。

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香港網友寄語保持適當距離

此外，內地粉絲於IG 私訊伍允龍，伍允龍都會遂一回覆，部份女粉絲以「老公」稱呼他兼送上慰問：「老公，你要好好的休息，照顧好自己啊，愛你。」，而伍允龍以心心作回應。

有粉絲見「老公」沒有回覆，即問道「你是不是不愛我了」，有香港網友就留言稱擔心伍允龍此舉會縱容粉絲，建議保持適當距離：「希望龍仔唔好因為情勒而好意變縱容，想同佢講錫fans唔係咁錫的，呢啲妥協等同縱容。真係好錫佢好愛佢嘅話，其實係會好驚距離太近煩親佢，又希望佢會有自己玩嘅時間。」

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