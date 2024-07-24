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車禍索償｜大埔的士剷安全島釀死傷　女傷者入稟向肇事司機索償

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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（資料圖片）

大埔廣福道於2021年8月發生奪命車禍，當時63歲的士司機於行車交通燈紅燈時越綫剷上安全島，撞向過路行人，釀成2死多人受傷。肇事的士司機早前承認誤殺等共6罪，被判囚8年。事件中其中1名女傷者日前入稟高等法院，指於意外中受傷因司機疏忽引致，要求作出賠償。

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原告陳更崧(51歲)，答辯人莫培華(65歲)。

入稟狀指，原告於2021年8月22日早上約11時許，於大埔廣福道行人過路處時，因答辯人駕駛的士時疏忽，以及違反照顧和法定責任，導致原告於交通意外中受傷，遂要求答辯人作出賠償；入稟狀未有列明索償金額。

資料顯示，意外發生於當日早上，答辯人駕駛的士於大埔廣福道行駛至交通燈附近，當時行車綫為紅燈，答辯人超越停在前方兩車，右轉至對面行車綫，以時速約50公里撞向安全島。事件造成兩名途人死亡，另有4人受傷，肇事答辯人於2024年2月，於高等法院承認誤殺等共6罪，被判監8年，終身停牌。

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