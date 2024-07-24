天氣預報｜格美已增強變超強颱風　今日下午極端酷熱最高35度

▲ 強颱風格美料橫過台灣北部，今日下午極端酷熱最高35度（梁偉榮攝）

【天氣預報／明日天氣／今日天氣／天氣報告／氣溫】天文台表示，熱帶氣旋格美已增強為超強颱風，其外圍下沉氣流正為華南帶來酷熱的天氣。

外圍下沉氣流正影響華南地區。在下午3時，格美集結在台北之東南約120公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向台灣北部。

熱帶氣旋格美的外圍下沉氣流會在明日繼續為華南地區帶來酷熱的天氣，高溫亦可能觸發雷雨。預料格美會在今晚及明日橫過台灣北部並移向福建，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，星期五及週末廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。而一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。

按照現時預測路徑，格美隨後會移向福建，約在25日稍後時間登陸福建沿岸。格美登陸後的走向，預料主要有兩個情景，大部分傳統電腦預報模式及人工智能天氣模型預測格美會採取較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港保持相當距離；但仍有部分的傳統電腦預報模式、集合預報系統及人工智能天氣模型的路徑顯示，格美登陸後會採取略為偏西移動方向然後才轉向北，其環流有機會較為接近珠江口一帶。

視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。

本港今日（24日）大致天晴。下午極端酷熱，最高氣溫約35度。局部地區有驟雨。吹和緩偏西風，稍後離岸風勢清勁。

天文台展望，未來一兩日持續酷熱。星期四稍後及星期五風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴。週末期間驟雨增多。

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