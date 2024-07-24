國民女神丨39歲綾瀨遙驚爆戀情　與細11歲男團成員發展姊弟戀

▲ 綾瀨遙封盤????

39歲日本國民女神綾瀨遙驚爆戀情，被爆暗撻2022年合演特務電影《Revolver Lily》的STARTO(前稱尊尼事務所)男團SixTONES 28歲成員Jesse，二人發展姊弟戀。

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綾瀨遙被爆戀情

據知兩人片中首度合作，雖然角色敵對，但由於有多場對手戲及激烈打鬥場面，故戲外亦有不少交流。之後，他們在電影結束後就開始私下約會，但為掩人耳目，他們每次見面食飯都會約在獨立房，並與友人同行，低調保護愛苗。

據知情人士透露：「這不是只是單純交往或是熱戀這種很淺的層次而已，雙方比起過往都還來得認真交往，而且一起共度許多時間。」由於他們各有各忙，為爭取時間相處，更秘密同居。

▲ 綾瀨遙被爆與男團SixTONES 28歲成員Jesse發展姊弟戀。

Jesse性格打動女神

Jesse為STARTO娛樂旗下男團SixTONES的成員，2020年1月正式出道，亦是美日混血兒。

雖然二人年齡相差11年，無阻二人交往，全因Jesse性格溫柔體貼，即使綾瀨遙不擅長做家事，Jesse毫不介意，更主動分擔，因此他們相當合拍。

▲ 男團SixTONES 28歲成員Jesse

默認戀情

綾瀨遙所屬事務所回應，表示不會過問藝人私事，Jesse的公司則表示：「請把私生活交給我們處理！我們相處得很好！」似乎默認戀情。

日本影視劇一姐 感情經歷多多

綾瀨遙於2000年出道，2004年憑在電視劇《在世界的中心呼喊愛情》演廣瀨亞紀一炮而紅。之後主演劇集《白夜行》、《仁醫》、《螢之光》及大河劇《八重之櫻》等奠定日劇一姐地位。

她亦曾與不少合作男星拍拖，包括合演經典劇《仁醫-JIN-》的大澤隆夫、電影《蒙羅麗莎之瞳》的松坂桃李，又曾被爆與韓國奀星魯敏宇發展異地戀。

前年，她更失驚無神傳出將與合演劇集《繼母與女兒的藍調》的男神佐藤健閃婚，但雙方沒有回應，最後不了了之。

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