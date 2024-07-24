  • 31°C
香港時間 : 2024724日 (三) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國民女神丨39歲綾瀨遙驚爆戀情　與細11歲男團成員發展姊弟戀

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

綾瀨遙封盤????

39歲日本國民女神綾瀨遙驚爆戀情，被爆暗撻2022年合演特務電影《Revolver Lily》的STARTO(前稱尊尼事務所)男團SixTONES 28歲成員Jesse，二人發展姊弟戀。

驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈

綾瀨遙被爆戀情

據知兩人片中首度合作，雖然角色敵對，但由於有多場對手戲及激烈打鬥場面，故戲外亦有不少交流。之後，他們在電影結束後就開始私下約會，但為掩人耳目，他們每次見面食飯都會約在獨立房，並與友人同行，低調保護愛苗。

據知情人士透露：「這不是只是單純交往或是熱戀這種很淺的層次而已，雙方比起過往都還來得認真交往，而且一起共度許多時間。」由於他們各有各忙，為爭取時間相處，更秘密同居。

綾瀨遙被爆與男團SixTONES 28歲成員Jesse發展姊弟戀。

Jesse性格打動女神

Jesse為STARTO娛樂旗下男團SixTONES的成員，2020年1月正式出道，亦是美日混血兒。

雖然二人年齡相差11年，無阻二人交往，全因Jesse性格溫柔體貼，即使綾瀨遙不擅長做家事，Jesse毫不介意，更主動分擔，因此他們相當合拍。

男團SixTONES 28歲成員Jesse

默認戀情

綾瀨遙所屬事務所回應，表示不會過問藝人私事，Jesse的公司則表示：「請把私生活交給我們處理！我們相處得很好！」似乎默認戀情。

日本影視劇一姐  感情經歷多多

綾瀨遙於2000年出道，2004年憑在電視劇《在世界的中心呼喊愛情》演廣瀨亞紀一炮而紅。之後主演劇集《白夜行》、《仁醫》、《螢之光》及大河劇《八重之櫻》等奠定日劇一姐地位。

她亦曾與不少合作男星拍拖，包括合演經典劇《仁醫-JIN-》的大澤隆夫、電影《蒙羅麗莎之瞳》的松坂桃李，又曾被爆與韓國奀星魯敏宇發展異地戀。

前年，她更失驚無神傳出將與合演劇集《繼母與女兒的藍調》的男神佐藤健閃婚，但雙方沒有回應，最後不了了之。

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【Now劇集】木村拓哉演熱血拳撃教練　綾瀨遙破解前度奇怪遺言
16:32 2022/04/12
【Now劇集】木村拓哉演熱血拳撃教練　綾瀨遙破解前度奇怪遺言
【明星瘦身】綾瀨遙曾暴肥至127磅　日本國民女神4招3個月減17磅【內附詳情】
15:34 2022/05/16
【明星瘦身】綾瀨遙曾暴肥至127磅　日本國民女神4招3個月減17磅【內附詳情】
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈
19:48 2022/12/14
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈

你可能感興趣

【Now劇集】木村拓哉演熱血拳撃教練　綾瀨遙破解前度奇怪遺言
16:32 2022/04/12
【Now劇集】木村拓哉演熱血拳撃教練　綾瀨遙破解前度奇怪遺言
【明星瘦身】綾瀨遙曾暴肥至127磅　日本國民女神4招3個月減17磅【內附詳情】
15:34 2022/05/16
【明星瘦身】綾瀨遙曾暴肥至127磅　日本國民女神4招3個月減17磅【內附詳情】
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈
19:48 2022/12/14
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈
綾瀨遙 娛樂人物職業 娛樂行業 兩性關係 拍拖 日本

最高瀏覽

超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過