濕疹困擾｜《刺針》等研究證非類固醇藥膏TCI安全性高　助3個月或以上嬰幼兒減濕疹炎症

夏天又濕又熱,小朋友易受汗水加上烈日的刺激而誘發濕疹,令家長們擔心不已。可惜不少家長除了對類固醇有「恐懼症」外,就連非類固醇外用濕疹膏 ─ 外用鈣調神經磷酸酶抑制劑 (TCI) 也擔心帶來風險,寧願選擇偏方,結果弄巧反拙。近年一項刊登於《刺針》子刊的大型研究顯示,使用TCI不會增加患癌風險;美國異位性皮膚炎指引亦建議,年齡為3個月大或以上的濕疹患者使用單一保濕產品無效後,可添加TCI,安全性已備受肯定,家長們毋須過分擔心。

非類固醇外用濕疹膏 減類固醇恐懼

非類固醇外用濕疹膏TCI,全名為Topical Calcineurin inhibitors,例如有Elidel(膚樂得)及Protopic等藥膏品牌,它們都是透過調低免疫系統的過敏反應,幫助紓緩炎症及預防復發,可用於面、頸、眼皮等皮較薄的位置而不致有類固醇薄皮、紅腫、皮膚萎縮等副作用。

TCI面世,為濕疹治療帶來突破性的進展,事關皮膚科長期以來的外用消炎藥也只有類固醇藥膏的選擇,非類固醇外用濕疹膏TCI的出現,為濕疹患者帶來治療新希望。

大型研究顯示:TCI不會增患癌風險

事實上,本港自10多年前引入TCI後,其療效及安全性已獲臨床研究證實,惟美國食品藥物管理局曾於2006年,因有極少數基於動物數據、器官移植後病例,以及不受控制的監視病例報告(使用短至7日)而呈報使用TCI後出現皮膚癌和淋巴癌的案例,而對TCI發出「黑盒警示」(Black Box Warning)。

2022年發表於《刺針》子刊《The Lancet Child & Adolescent Health》的大型研究說明:「涵蓋110篇研究,超過340萬患者、最長追縱達10年的分析結果顯示,使用TCI的所有年齡組別與對照組的癌症風險無顯著差異。」換言之,使用TCI類型的藥膏不會增加患癌風險。

另外,美國過敏、哮喘及免疫學會及美國過敏、哮喘及免疫學院聯合專家小組 (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) / American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) Joint Task Force) 2023年的指引也引用上述《刺針》子刊的綜合分析,確認使用TCI並不會增加患癌風險,建議年齡為3個月大或以上的濕疹患者,使用單一保濕產品無效後,可添加TCI,以助減低炎症。

至於在香港,香港兒科醫學院專家小組亦根據臨床研究表示,使用TCI並未顯示會增加淋巴瘤或其他關癌症的風險,可放心使用。對於有相關憂慮的家長,可向主診醫生反映,醫生會根據患者需要,建議適合的治療方案,切勿延誤治療。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5