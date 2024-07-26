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濕疹困擾｜《刺針》等研究證非類固醇藥膏TCI安全性高　助3個月或以上嬰幼兒減濕疹炎症

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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夏天又濕又熱，小朋友易受汗水加上烈日的刺激而誘發濕疹，令家長們擔心不已。可惜不少家長除了對類固醇有「恐懼症」外，就連非類固醇外用濕疹膏 ─ 外用鈣調神經磷酸酶抑制劑 (TCI) 也擔心帶來風險，寧願選擇偏方，結果弄巧反拙。近年一項刊登於《刺針》子刊的大型研究顯示，使用TCI不會增加患癌風險；美國異位性皮膚炎指引亦建議，年齡為3個月大或以上的濕疹患者使用單一保濕產品無效後，可添加TCI，安全性已備受肯定，家長們毋須過分擔心。

非類固醇外用濕疹膏 減類固醇恐懼

非類固醇外用濕疹膏TCI，全名為Topical Calcineurin inhibitors，例如有Elidel（膚樂得）及Protopic等藥膏品牌，它們都是透過調低免疫系統的過敏反應，幫助紓緩炎症及預防復發，可用於面、頸、眼皮等皮較薄的位置而不致有類固醇薄皮、紅腫、皮膚萎縮等副作用。

TCI面世，為濕疹治療帶來突破性的進展，事關皮膚科長期以來的外用消炎藥也只有類固醇藥膏的選擇，非類固醇外用濕疹膏TCI的出現，為濕疹患者帶來治療新希望。

大型研究顯示：TCI不會增患癌風險

事實上，本港自10多年前引入TCI後，其療效及安全性已獲臨床研究證實，惟美國食品藥物管理局曾於2006年，因有極少數基於動物數據、器官移植後病例，以及不受控制的監視病例報告(使用短至7日)而呈報使用TCI後出現皮膚癌和淋巴癌的案例，而對TCI發出「黑盒警示」(Black Box Warning)。

2022年發表於《刺針》子刊《The Lancet Child & Adolescent Health》的大型研究說明：「涵蓋110篇研究，超過340萬患者、最長追縱達10年的分析結果顯示，使用TCI的所有年齡組別與對照組的癌症風險無顯著差異。」換言之，使用TCI類型的藥膏不會增加患癌風險。

另外，美國過敏、哮喘及免疫學會及美國過敏、哮喘及免疫學院聯合專家小組 (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) / American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) Joint Task Force) 2023年的指引也引用上述《刺針》子刊的綜合分析，確認使用TCI並不會增加患癌風險，建議年齡為3個月大或以上的濕疹患者，使用單一保濕產品無效後，可添加TCI，以助減低炎症。

至於在香港，香港兒科醫學院專家小組亦根據臨床研究表示，使用TCI並未顯示會增加淋巴瘤或其他關癌症的風險，可放心使用。對於有相關憂慮的家長，可向主診醫生反映，醫生會根據患者需要，建議適合的治療方案，切勿延誤治療。

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