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拜登退選｜《阿森一族》再度神預言　24年前預測賀錦麗成美國首位女總統？

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撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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《阿森一族》早在24年前的一集，曾指其中一位女主角成為總統，衣著與賀錦麗身穿紫色套裝一樣。（X圖片）

【美國大選/拜登退選/賀錦麗參選/民主黨】81歲美國總統拜登（Joe Biden）日前突然宣布，放棄尋求連任，退出角逐美國總統大選，改為力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris），成為民主黨總統參選人。有網民翻查發現，美國動畫喜劇《阿森一族》（The Simpsons），早在24年前的一集，曾指其中一位女主角成為總統，而衣著與賀錦麗3年前副總統宣誓時，身穿紫色套裝一樣，因而再被網民指是神預言。

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《阿森一族》（The Simpsons）是幽默地嘲諷美國文化、社會、人生百態等的動畫，先後多次準確地「神預測」事實，而廣受網民追捧，包括動畫其中一集，曾說到特朗普當選；以及另一集提到主角發現一名槍擊射手趴在屋頂，在另一人指揮下，向地面演講台射擊，劇情與最近發生的「特朗普遇刺事件」驚人地相似。

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近日再有網民翻看發現，在2000年3月首播的第11季第17集「Bart to the Future」，內容描述主角阿森的二女莉莎（Lisa Simpsons），成為美國史上第一位女總統，她跟賀錦麗3年前宣誓副總統時，身穿紫色套裝、珍珠項鍊、耳環相同，因而再被網民指是神預言。對此《阿森一族》編劇Al Jean帖出相關圖片，並回應稱「很驕傲」。

不過，有網民認為，有關說法牽強，「大部分女政客都係差唔多打扮」；另一邊廂則有人笑稱，賀錦麗「係咪睇住Simpsons 著咩衫跟進著㗎？」。

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