美國大選2024｜《阿森一族》再度神預言　24年前預測賀錦麗成美國首位女總統？

▲ 《阿森一族》早在24年前的一集，曾指其中一位女主角成為總統，衣著與賀錦麗身穿紫色套裝一樣。（X圖片）

【美國大選2024/美國大選結果/賀錦麗/特朗普/辛普森】81歲美國總統拜登（Joe Biden）放棄尋求連任，改為力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨美國總統參選人。有網民翻查發現，美國動畫喜劇《阿森一族》（The Simpsons），早在24年前一集，曾指其中一位女主角成為總統，而衣著與賀錦麗3年前副總統宣誓時，身穿紫色套裝一樣，因而再被網民指是神預言。

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美國大選2024｜《阿森一族》神預測「特朗普遇刺」

《阿森一族》（The Simpsons）是幽默地嘲諷美國文化、社會、人生百態等的動畫，先後多次準確地「神預測」事實，而廣受網民追捧，包括動畫其中一集，曾說到特朗普當選；以及另一集提到主角發現一名槍擊射手趴在屋頂，在另一人指揮下，向地面演講台射擊，劇情與最近發生的「特朗普遇刺事件」驚人地相似。

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美國大選2024｜美國女總統打扮激似賀錦麗

近日在X平台有網民翻看發現，在2000年3月首播的第11季第17集「Bart to the Future」，內容描述主角阿森的二女莉莎（Lisa Simpsons），成為美國史上第一位女總統，她跟賀錦麗3年前宣誓副總統時，身穿紫色套裝、珍珠項鍊、耳環相同，因而再被網民指是神預言。對此《阿森一族》編劇Al Jean帖出相關圖片，並回應稱「很驕傲」。

不過，有網民認為，有關說法牽強，「大部分女政客都係差唔多打扮」；另一邊廂則有人笑稱，賀錦麗「係咪睇住Simpsons 著咩衫跟進著㗎？」。

網民大讚《阿森一族》是「具有遙視能力的超能者，窺見了未來」；有人回應說：「真的很猛，天書」；也有人表示：「辛普森才是共濟會的人吧⋯⋯」。多年來，已有不少網民直指《阿森一族》有多集故事，在現實世界中應驗，以下為部分例子：

1993年：〈Marge in Chains〉講述源自日本的「大阪流感」爆發，現實中2020年新冠肺炎於由武漢擴散全球，但編劇早已澄清，故事靈感是啟發自1968年的香港流感。

2000年：〈Bart to the Furtue〉成功預言了特朗普當選美國總統，還導致美國破產；現實中特朗普在 2016年當選後，任內股市曾因為全球疫症而錄得最大單日跌幅，不過特朗普早在2000年之前已公開考慮過競逐總統。

2006年：〈Homer’s Paternity Coot〉講述荷馬乘坐潛艇尋寶時與父親失聯，現實中的2023年，鐵達尼號觀光潛艇失蹤。

2016年：〈Friends and Family〉出現了VR眼鏡，現實中的2024年，蘋果Vision Pro面世。

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