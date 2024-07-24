麥當勞日本｜楓糖班戟豬柳漢堡傳落戶香港　麥當勞官方未肯回應

▲ 【麥當勞日本／楓糖豬柳漢堡／熱香餅／McGriddles／豬柳漢堡】

【麥當勞日本／楓糖豬柳漢堡／熱香餅／McGriddles／豬柳漢堡】日本麥當勞楓糖班戟漢堡「McGriddles」風靡港人，成為赴日必食的早餐之一，至少有兩款口味，包括楓糖豬柳熱香餅堡、以及楓糖豬柳蛋熱香餅堡，有時還有煙肉蛋口味，一直有聲音期望引入本地。

網傳香港麥當勞內部通知，指本港麥當勞將推出楓糖班戟漢堡系列產品，包括豬柳蛋堡及豬柳堡兩款，預計7月27日開始第一階段的推廣，8月1日起則進行第二階段，而8月19日則推出早餐餐牌的推廣活動。

▲ （網上圖片）

McGriddles 香港未有

港人赴日必食的早餐之一，必屬當地麥當勞獨賣的「McGriddles」，即是熱香餅班戟漢堡，至少有兩款口味，包括楓糖豬柳熱香餅堡、以及楓糖豬柳蛋熱香餅堡，有時還有煙肉蛋口味。

麥當勞香港或向食客帶來喜訊，網傳香港麥當勞內部通知，料最快月底以期間限定形式，推售「McGriddles」熱香餅堡，網民都期望能還原日本至少8成風味，讓大家止口痕。

成日話「隔離飯香」，就連日本麥當勞都極受香港遊客追捧。當地早餐主食選擇多，配菜更可任揀薯餅、蘋果批、麥樂雞（4件）、沙律任何一款，變化較香港更大。

其中一樣最受歡迎的主食之一，肯定係McGiddles熱香餅班戟漢堡。McGiddles跟香港的豬柳漢堡最大分別，就係麵包外皮棄用muffin英式鬆餅，反而改用又軟又香的熱香餅班戟做外皮，更會搽上楓糖漿，甜甜外皮加上鹹香豬柳，十分滋味，令人驚喜。

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McGriddles 網傳月底香港有售

更令人驚喜的是，香港麥當勞或以期間限定形式，推售McGiddles熱香餅班戟漢堡。據網上消息，推出兩款口味，包括楓糖班戟豬柳漢堡，以及楓糖班戟豬柳蛋漢堡，最快7月27日起有售，銷售期或長達3個月，去到10月底左右。

TOPick已向麥當勞香港提問，查證網絡傳聞是否屬實。麥當勞香港回覆指，暫時就事件沒有回應。

網民有話說

反而覺得煙肉蛋好食啲，豬柳會冚咗楓糖味

晨早就要出啦

最驚喜係日本M記早餐，加幾蚊可以轉6件麥樂雞

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