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天價暑期班｜郭晶晶送兩女讀上海貴族暑期班　10天學費高達5位數究竟有咩學？

升學教育

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

郭晶晶被影到送兩名女兒讀上海貴族暑期班，10天學費高達5位數！

42歲「跳水皇后」郭晶晶於2012年與富二代霍啟剛婚後育有1子2女，分別為長子霍中曦、次女霍中妍及孻女霍中怡。郭晶晶雖嫁入豪門，但身教子女要貼地，搭飛機坐經濟艙、坐高鐵都是二等座，隨行沒有保鏢。不過，對於子女的教育，郭晶晶卻絕不慳家，近日被網民影到身處上海，親自湊女上天價暑期班。

郭晶晶育兒｜網民讚郭晶晶低調又親切

有女網民近日在小紅書以「包玉剛偶遇郭晶白送娃上學」為題發帖文，直指郭晶晶狀態「鬆弛」去湊女兒去夏令營，大讚晶晶為人低調親切。

郭晶晶好鬆弛的狀態，自然且親和！好開心同校夏令營～#包玉剛晶晶超級低調又很親切……打招呼也很nice今天才知道同校夏令營。

豪門新抱︱霍家返鄉祭祖　郭晶晶孭$9萬Hermès被嘲：不是標榜勤儉節約？

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從影片中所見，郭晶晶身穿粉藍色連身裙、頭戴橙啡色鴨舌帽，並斜孭一個黑色小袋，打扮樸素，郭晶晶覆完電話訊息後，便與郭媽媽拖實兩名女兒，前往包玉剛學校的方向行。而兩名女兒身穿的青綠色T恤，與包玉剛學校的校服吻合。

郭晶晶育兒｜上海最貴國際學校暑期課程豐富

據悉，郭晶晶為兩名女兒報讀全上海最貴國際學校包玉剛實驗學校的暑期夏令營，課程為期10天，學費高達13,800元人民幣（約14,810港元）。據包玉剛網站介紹指，夏令營推崇全人教育發展，每日課堂內容有英語STEM科學、音樂唱遊及各類運動等。其中Stem課堂會有摸動物、植物、五感、重力、玩泡泡等各式有趣實驗。而運動則有足球、跳繩、體能、游泳等。

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郭晶晶育兒｜貼地豪門新抱高鐵坐二等座

被譽為「最樸實的豪門夫妻」的郭晶晶與霍啟剛，經常帶子女四出遊歷學習，郭晶晶早前分享了帶3子女到深圳美術館睇展覽的照片，3子女各自孭上小背包，在高鐵二等座車廂中找座位。到達美術館後，郭晶晶便帶子女去她的照片打卡，而沿途都有工作人員講解展品，3子女都非常留心去聽。

而郭晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有工人姐姐，但都會親力親為照顧孩子，期望小朋友從小養成良好習慣，慢慢培養他們的成就感，有助他們克服未來的種種困難。

貼地育兒︱郭晶晶1湊3到深圳睇展覽貼地坐高鐵二等座　3子女一舉動被譽「豪門清流」

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