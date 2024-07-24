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小一報名｜直資保良局陳守仁小學　2025/26學年小一申請8月12日截止

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 1 小時前

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保良局陳守仁小學8月2日至8月12日接受小一申請。

【小一報名/直資小學/保良局陳守仁小學/小一面試】多間熱門直資和私立小學在8月至9月起展開2025/26學年年度小一入學申請。向來備受家長追捧的直資小學保良局陳守仁小學，被譽為平民國際學校。學校設有第三語言，包括：法語、日語、西班牙語的選修課程，令華裔孩子接觸多元語境，每年吸引不少家長報讀。學校現正接受小一報名，並將於8月12截止報名。

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根據保良局陳守仁小學的學校網頁資料，學校於8月2日上午10時至8月12日中午12時接受小一申請，家長可於網上遞交申請【按此連結】。遞交網上申請表時，須繳付$100申請費用，並上載下列文件：

i)   申請人出生證明書
ii) 申請人近照（最近6個月內拍攝之證件相）

有關面見安排，校方會在9月24日公布第一次面見安排，面見通知書及姓名貼紙將於面試日前郵寄予申請人住址。

第一次面見將於10月19、20及26日舉行，學生需出席其中一日的面見日。校方將於12月5日公布進入第二輪面試的名單，並於12月5日安排第二輪面試。其後在2024年1月15日公布取錄及備取名單。獲取錄的學生須在2025年1月下旬註冊，在3至8月會陸續有小一銜接活動，供已註冊之家長及學生。

延伸閱讀：小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

陳守仁設第三語言課程

位於油麻地的保良局陳守仁小學在1999年創校，採用英文為教學語言，但設有第三語言課程，學生於小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。學校亦設有日文、法文、英文和中文室，當學生入到語言室，便需要講該種語言。陳守仁小學校內的設施齊備，除了有音樂及運動綜合大樓外，更設有攀石牆、閱讀角、室內泳池及有機園圃等，讓學生們多方面地發展材能，有保良局「皇牌直資」學校之稱。

該校每年逾一半學生考入直資中學，也有不少學生獲派主流官津名校。學校每年都有數千人爭奪小一學額，競爭非常激烈。保良局陳守仁小學2023/24年度的學費為$20,500，分十期繳付（每月$2,050），學費不包括校服、校車、午饍、書簿及特別興趣班等的費用。

學校資料
學校名稱保良局陳守仁小學  
地址九龍油麻地海庭道六號
電話2367 3318
學校網址按此連結

延伸閱讀：小一面試︱拆解直私小面試考核重點 升小專家提醒注意「陷阱位」【附面試攻略】

延伸閱讀：升中概況｜12間熱門直資私小升中概況　呢間小學99%畢業生入讀英中

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