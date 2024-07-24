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樂壇天后｜孫燕姿個唱後全身發抖2小時　自揭患病：心情有點在谷底

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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孫燕姿拍片自揭早前患病。

樂壇天后孫燕姿日前踏入46歲，就特意錄製影片與歌迷們分享近況，直言自己最近沒有很好，指自己早前在內地演唱會後病了一個月！

東張西望｜港人泰國芭堤雅遇意外死亡　胡慧沖指雙排車安全性不足

孫燕姿發抖了2小時

孫燕姿憶起當時唱至第二首歌就全身冒汗，因她平日不太會出汗，所以當時就有點擔心。她指自己回到酒店後一直發抖了2小時，之後又一直生病，眼睛泛紅、臉色差、感冒，先後看過中醫、西醫，她透露現時身體已沒事！

孫燕姿因為患病，就停止了演唱會的訓練，並說：「心情有點在谷底，好像之前的努力又歸零，但我想說，可能人生就是這樣吧，起起伏伏的，有時候很順利、有時候很曲折。」在片尾，她也不忘祝粉絲身體健康。

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