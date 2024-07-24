靚太安樂窩｜九運未來20年利「南山北水」地區　玄學家教家居佈局催運大法

▲ 家局佈局可以增強運程！

不知不覺已經來到下半年，相信很多人都知道由西曆2024年2月4日已經踏入九運，直至2044年2月3日，所以還有近20年處於九運期間，因此最新一集《靚太安樂窩》，特意邀請到玄學家羅比師傅，解構九運當中，香港哪些地區最當旺，就算不是住在當旺地區也不用怕，師傅亦會教大家家居佈局催運大法！

▲ 羅比師傅教家居佈局催旺運程（林綺虹攝）

羅比師傅在分析九運前，不忘再溫馨提示大家：「不如先說說經濟上的東西，例如在股市和樓市方面來說，其實在今年來說都不是一個比較向好的年份，如果大家還有貨在手，其實我建議，如果不趕的話，可以繼續持貨，就算這段時間樓市不會再向下，但我覺得還是沒有力向上升。」因此他建議在投資方面，選擇黃金或資源類會比較好，例如資源類的股票，如果買樓自住不會受太大影響，但投資角度的話，買賣樓宇就以審慎為主。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

九運旺「南山北水」地區

踏入九運，師傅指有利從事電視業、傳媒和預測學行業的人員，但同時也是利騙子的，所以詐騙案會增多，大家要審慎注意一點。至於九運當旺地區？師傅表示：「如果以『三元九運』的角度來說，三元本身都有它一套法則，簡單說就是『零正』法則，九運裡面來說，就主要利南面見山北面見水的地區。」

師傅舉出例子，例如中環、灣仔、西環、薄扶林道、上環一帶，東面一點就有杏花村，亦都有再遠少少的柴灣，而馬鞍山、屯門、天水圍，都有南面見山北面見水的格局。

最新影片推介：

教家居佈局催旺運程

如果居住環境未能「南山北水」，師傅表示可以透過家居佈局來增強運勢：「其實我們室內都可以按『零正』來佈局，九運期間都是以南面見山北面見水的『零正』為主，如果屋外有這個條件當然好，但如果沒有這個條件，在屋內也可以嘗試按『零正』來擺局的。」

「零正」—南、北面佈局

家居中心點計算，中心點的南面利見山，如果屋外沒有山景，就可以在南面放置一些高櫃，因為放一些高的東西可以應象；然後北面利見水，就可以在北面放魚缸或一盆水，也是應象。

師傅指這樣做可以旺丁旺財，因為「零神」本身主財，如果可以做到應象、陰陽的交溝，在財運上會有幫助，「正神」則主人丁，人丁包括人口，想家裡人口蓬勃一點，生多幾個小朋友，這個佈局也是有幫助的；另一方面人丁亦管健康，如果「正神」做得好，對健康同樣有幫助。

「催照」—東南、西北面佈局

有些人在工作上經常遇到很多小人，卻沒有貴人，又可以如何改善呢？師傅表示「三元水法」有兩個，一個是「零正」，另一個是「催照」，而「催照」第一個「催」叫「催官水」，「催官水」就是幫助事業有所提升，它在東南面。

在家中的東南面放杯水就可以幫助官運事業運，但有一個原則，就是「零神」位也要見水，還要比催官水多，即是說北面「零神」位也要見水，而且要大盆一點的水，要比東南面「催官水」大盆。

如果沒有貴人，經常懷才不遇，就可以運用「零正催照」的「照水」，照水在哪？就在乾宮位，乾宮在西北面。

西北一樣放杯水，但北面同樣要有水，而且一定要比乾宮「照水」大盆一點。

場地:Mini Hotel

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】