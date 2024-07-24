  • 31°C
香港時間 : 2024724日 (三) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚太安樂窩｜九運未來20年利「南山北水」地區　玄學家教家居佈局催運大法

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

家局佈局可以增強運程！

不知不覺已經來到下半年，相信很多人都知道由西曆2024年2月4日已經踏入九運，直至2044年2月3日，所以還有近20年處於九運期間，因此最新一集《靚太安樂窩》，特意邀請到玄學家羅比師傅，解構九運當中，香港哪些地區最當旺，就算不是住在當旺地區也不用怕，師傅亦會教大家家居佈局催運大法！

羅比師傅教家居佈局催旺運程（林綺虹攝）

羅比師傅在分析九運前，不忘再溫馨提示大家：「不如先說說經濟上的東西，例如在股市和樓市方面來說，其實在今年來說都不是一個比較向好的年份，如果大家還有貨在手，其實我建議，如果不趕的話，可以繼續持貨，就算這段時間樓市不會再向下，但我覺得還是沒有力向上升。」因此他建議在投資方面，選擇黃金或資源類會比較好，例如資源類的股票，如果買樓自住不會受太大影響，但投資角度的話，買賣樓宇就以審慎為主。

點擊圖片放大
+4
+3

九運旺「南山北水」地區

踏入九運，師傅指有利從事電視業、傳媒和預測學行業的人員，但同時也是利騙子的，所以詐騙案會增多，大家要審慎注意一點。至於九運當旺地區？師傅表示：「如果以『三元九運』的角度來說，三元本身都有它一套法則，簡單說就是『零正』法則，九運裡面來說，就主要利南面見山北面見水的地區。」

師傅舉出例子，例如中環、灣仔、西環、薄扶林道、上環一帶，東面一點就有杏花村，亦都有再遠少少的柴灣，而馬鞍山、屯門、天水圍，都有南面見山北面見水的格局。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

教家居佈局催旺運程

如果居住環境未能「南山北水」，師傅表示可以透過家居佈局來增強運勢：「其實我們室內都可以按『零正』來佈局，九運期間都是以南面見山北面見水的『零正』為主，如果屋外有這個條件當然好，但如果沒有這個條件，在屋內也可以嘗試按『零正』來擺局的。」

「零正」—南、北面佈局

家居中心點計算，中心點的南面利見山，如果屋外沒有山景，就可以在南面放置一些高櫃，因為放一些高的東西可以應象；然後北面利見水，就可以在北面放魚缸或一盆水，也是應象。

師傅指這樣做可以旺丁旺財，因為「零神」本身主財，如果可以做到應象、陰陽的交溝，在財運上會有幫助，「正神」則主人丁，人丁包括人口，想家裡人口蓬勃一點，生多幾個小朋友，這個佈局也是有幫助的；另一方面人丁亦管健康，如果「正神」做得好，對健康同樣有幫助。

「催照」—東南、西北面佈局

有些人在工作上經常遇到很多小人，卻沒有貴人，又可以如何改善呢？師傅表示「三元水法」有兩個，一個是「零正」，另一個是「催照」，而「催照」第一個「催」叫「催官水」，「催官水」就是幫助事業有所提升，它在東南面。

在家中的東南面放杯水就可以幫助官運事業運，但有一個原則，就是「零神」位也要見水，還要比催官水多，即是說北面「零神」位也要見水，而且要大盆一點的水，要比東南面「催官水」大盆。

如果沒有貴人，經常懷才不遇，就可以運用「零正催照」的「照水」，照水在哪？就在乾宮位，乾宮在西北面。

西北一樣放杯水，但北面同樣要有水，而且一定要比乾宮「照水」大盆一點。

場地:Mini Hotel

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
19:18 2024/03/20
六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非
13:38 2024/03/26
家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非
家居風水｜對面新鄰居門上放符咒八卦鏡　公屋男斥影響運勢全家生病患癌
16:28 2024/03/26
家居風水｜對面新鄰居門上放符咒八卦鏡　公屋男斥影響運勢全家生病患癌
家居風水｜兒子讀書差夫婦經常吵架1年換3個工人 揭家中長老慳電行為影響風水
11:15 2024/05/24
家居風水｜兒子讀書差夫婦經常吵架1年換3個工人 揭家中長老慳電行為影響風水

你可能感興趣

六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
19:18 2024/03/20
六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非
13:38 2024/03/26
家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非
家居風水｜對面新鄰居門上放符咒八卦鏡　公屋男斥影響運勢全家生病患癌
16:28 2024/03/26
家居風水｜對面新鄰居門上放符咒八卦鏡　公屋男斥影響運勢全家生病患癌
風水 風水師

最高瀏覽

超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過