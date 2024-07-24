更年期｜女人四十要留意　醫生教5點自測更年期　生活4大改變可延緩衰老

【更年期／雌激素／衰老／肥胖／女士/自測更年期/延緩衰老】女士們會否因將近熟齡就會開始擔心衰老問題？例如每個月都期待著月經的來訪，無故心浮氣躁便會擔心會否是潮熱所致，每天照鏡子擔心臉上會否一覺醒來多了幾條皺紋等等。這些都是更年期女士必經的階段，國內有中醫師建議可從5點自測，並建議4招保持年輕，延緩衰老！

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女士平均更年期年齡是46歲

北京中醫藥大學東方醫院中醫師郝鈺在社交平台「小紅書」發布短片，指出中國女性平均到46歲就開始進入更年期，一般有90%的女性會在45歲至55歲期間出現絕經等症狀，意味著女士在45歲開始就會逐漸開始衰老。她續指，女士們步入更年期後，體內雌激素會逐漸下降不足，甚至會出現斷崖式的下降，加速身體出現衰老的徵兆。

5點自測更年期

女士們可以如何知道體內刺激素足不足夠？郝醫生提出5點供女士們自測：

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4招養成良好生活習慣 延緩衰老

郝醫生指出，正值更年期年齡的女士可以透過醫生處方藥物補充雌激素，亦建議可以透過調整生活和飲食來維持身體健康，保持年輕，如日常保持良好的運動、健康生活習慣、規律作息，和合理飲食，來緩解衰老。

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緩解更年期不適4大要點

女性面臨更年期，雌激素分泌開始減少，或會引致心情及身體不適。想要紓緩更年期症狀，台灣婦產科醫生張瑜芹在個人Facebook專頁建議可從日常飲食方面入手，改善身體健康之餘，更可有效減緩不適症狀：

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5大更年期常見徵狀

根據香港家庭計劃指導會資料顯示，年期是女性生命中一個自然的現象。婦女到了45至55歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致周期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜周期性的增厚、剝落及出血。結果月經周期變得不規則，時早時遲，經量時多時少。一般而言，這些情況會持續一段時期，直至月經不來。當婦女超過一年以上沒有月經，才可說是絕經。

由於更年期間女性的雌激素降低，除了會引致停經外，也會引起其他生理和心理的轉變。以下是更年期間常見的徵狀：

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6大面對更年期貼士

1.健康飲食

均衡飲食對任何年齡的人士，都是有益的。要預防骨質疏鬆，應在年青時開始，習慣進食含高鈣質的食物，如奶類和豆類的製品，包括乳酪、芝士、豆腐等。

2.避免吸煙及喝酒

香煙內所含的尼古丁，會抑制卵巢產生雌激素，影響新骨細胞的形成；酒精則會影響肝臟調節血內激素濃度的功能，因此婦女宜戒煙酒。

3.適當的運動

每星期最少做三次運動，負重運動如步行、跑步等，都可令骨骼強壯。陽光下步行更可促進體內維他命D的合成，有助體內鈣的吸收。

4.潮熱的處理

宜選擇寬鬆及棉質的薄衣。辣的食物、酒精、濃茶、咖啡等都會使潮熱加重，應盡量避免。遇到熾熱不適時，可用溫水淋浴。

5.認識更年期

更年期的生理和心理轉變，會使部分婦女不安和煩燥。透過參與教育講座，婦女可更了解更年期的生理變化和對更年期的來臨作好心理預備，也可學習一些鬆弛運動來紓緩情緒。此外，婦女多與家人、好友或醫護人員坦誠傾訴心中的焦慮和抑鬱，也有助減輕心理壓力，從而能更積極地面對更年期。

6.自我形象的建立

更年期並不是衰老的印記，相反地，它是一個新的開始。婦女應積極地訂立新的目標，培養新的興趣及學習新的技能，使自己的生活領域更加充實。

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