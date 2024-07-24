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遊英注意｜女遊客「打卡」皇家衛兵　無視警告牌靠近戰馬　突遭噬咬手臂痛到暈

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【英國／皇家騎兵博物館／皇家衛兵／馬匹／遊客／打卡/拍照／受傷/被咬/暈倒/意外】不少去英國倫敦旅行時，都會專程到白金漢宮和皇家騎兵博物館觀看皇家衛兵站崗和換崗。不過，近日有影片顯示，有名華裔女遊客在皇家騎兵博物館門外與騎兵合照時，突然被衛兵戰馬噬咬手臂，其後女遊客更痛到暈倒在地。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

女遊客突遭噬咬手臂痛到暈

綜合外媒報道，事發影片攝於本月21日，片中可見不少各國國籍的遊客先後走近英皇衛兵及其戰馬合照，後方牆上亦清楚張貼標語警告：

BEWARE: HORSES MAY KICK OR BITE. DON’T TOUCH THE REINS. Thank You.
（注意：馬兒會踢人或咬人，切勿觸摸韁繩，謝謝。）

影片中見到，最初馬匹都表現乖巧，並無任何攻擊意圖，但大約2分半鐘後馬匹開始感到不勝其擾，並對部分遊客產生反應，不時會轉頭或吐出舌頭；隨後有名身穿粉紅色衣服的華裔女子走近時，馬匹更對她露牙切齒，意圖咬對方，而該名遊客見到時也稍移玉步才再合照。

其後，身穿黑色衣服、頭戴黑色帽的女事主走近打算合照。此時馬匹突然發難，轉頭直接咬向其右手。馬匹噬咬約1秒後就放開了女事主，但其咬合力令女事主不禁大叫，並馬上衝向其他同行人士，不少圍觀者眼見這幕都表現目瞪口呆。其他同行人士隨即照料女事主，但她隨即馬上暈倒、坐在地上，影片中見到其他人馬上關心其狀況，並用棉花為她清潔手臂。

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據悉意外發生後，該名騎兵馬上提起其佩劍並要求拍攝者向警方求助，未幾就有數名警察前來協助；縱使發生了意外，其他遊客仍然無懼馬匹，繼續排隊上前合照。

同場加映：

蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法

接近馬匹10大重點

根據英國First Aid Training Co-operative網站資料，接近馬匹有10大重點要留意：

  • 部分馬匹有噬咬的壞習慣，可導致嚴重的人身傷害；這種行為亦可能意味著馬匹有潛在健康問題。
  • 注意個人在馬匹身邊的行為，以減少被咬的風險，切勿進行任何可能導致咬傷的行為
  • 如被咬傷並由皮膚破損，請用番梘和清水徹底清潔受傷位置，及後用無菌敷料覆蓋傷口。
  • 可用冷敷方法敷在咬傷處約10分鐘，有助緩解疼痛和減輕腫脹。
  • 切勿抓傷口，避免擴大傷口並增加感染風險。
  • 如果咬傷位置涉及到關節、手腳或義肢裝置，請立即就醫，因為有可能需接受抗生素治療。
  • 如果傷者免疫系統較弱，遭受馬匹任何傷害都應立即就醫。
  • 傷口或需1星期至多個月才能痊癒，需視乎咬傷嚴重程度；請留待家中照顧傷口及休養，有助加快傷口癒合並減少感染機會。
  • 馬匹咬傷可導致各種細菌感染，包括放線菌、鏈球菌、綠膿桿菌和金黃葡萄球菌等。
  • 如遭受咬傷，請立即就醫並施打破傷風針，建議每10年進行一次加強注射；如遭受刺傷，建議立即就醫注射加強劑。

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