遊英注意｜女遊客「打卡」皇家衛兵　無視警告牌靠近戰馬　突遭噬咬手臂痛到暈

【英國/皇家騎兵博物館/皇家衛兵/馬匹/遊客/打卡/拍照/受傷/被咬/暈倒/意外】不少去英國倫敦旅行時,都會專程到白金漢宮和皇家騎兵博物館觀看皇家衛兵站崗和換崗。不過,近日有影片顯示,有名華裔女遊客在皇家騎兵博物館門外與騎兵合照時,突然被衛兵戰馬噬咬手臂,其後女遊客更痛到暈倒在地。

最新影片:

女遊客突遭噬咬手臂痛到暈

綜合外媒報道,事發影片攝於本月21日,片中可見不少各國國籍的遊客先後走近英皇衛兵及其戰馬合照,後方牆上亦清楚張貼標語警告:

BEWARE: HORSES MAY KICK OR BITE. DON’T TOUCH THE REINS. Thank You.

(注意:馬兒會踢人或咬人,切勿觸摸韁繩,謝謝。)