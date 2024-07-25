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小學教育｜老師道出學生陷「惡性循環地獄」　學校避殺校谷成績K2開始默書補習

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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有老師道出香港學生悲歌，普通學校避殺校谷派位成績，幼稚園K2開始默書補習。

現今社會，家長們想子女贏在起跑線，便會從小讓他們參加中英文班打好基礎，但原來不只家長，連幼稚園也開始催谷學生。近日有網民引述資深教師友人發文，指現在區內部分普通幼稚園和學校因為怕被殺校，而開始催谷學生，讓他們從幼稚園中班即K2便開始默書補習，要求一體一藝。他又表示，其教師朋友形容學校「谷成績，避殺校」的情況是「惡性循環地獄」，慨嘆「家下香港學生係最慘」。

幼稚園催谷 要求幼兒識中英文句子

該名網民日前於連登討論區以「教育界朋友話家下香港學生係最慘既時候，係惡性循環地獄，因為怕殺校由幼稚園開始谷學生搏跨區傳統名校」為題發文，表示現今有不少普通學校和幼稚園也要催谷學生成績，「連區內普通幼稚園都開始要谷」，中班便要求懂得看中英文句子和默書，有不少更開始補習，和鼓勵家長跨區叩門。他又指除了幼稚園外，連普通村校也要求學生一體一藝。

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「催谷成績」為免被殺校

另外，他又解釋現在學校「谷成績」的情況是為了避免殺校，「唔想殺校就要谷派位成績」，因此連普通屋村幼稚園也要「谷成績」，叫家長跨區「搏一搏」。學校「谷成績」情況令學生辛苦之餘，老師也為學生嘆息，樓主指一位教育界朋友稱教書多年從未見過「咁地獄」，又表示以往也會有一半學校是Happy School，學生可以輕鬆學習，但現在連Happy School也因怕被殺校，而加入「谷成績」行列。

網民：好多人讀兩間幼稚園

帖文一出，引起不少網民討論，指「贏在起跑線」的說法非是新興起，現今小朋友自幼懂得三文兩語已是基本，「個玩法係令家長同小朋友無限地獄」、「而家好多學生讀兩間幼稚園」、「贏在起跑線講咗廿幾年啦，都唔爭在家下」、「屋邨學校遲早執晒」。

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