貓迷博覽會｜全港最大型「香港貓迷博覽會」2024強勢回歸 超過410個展位打造貓文化盛會
撰文： 李惠儀
發布時間： 1 小時前
由展覽集團主辦，全港歷來最大型公眾人士入場的「香港貓迷博覽會」2024 (「博覽」)將於 8 月 2 至 4 日(五至日)假 香港會議展覽中心展覽廳 3BCD 舉行，承繼去年第一年舉辦的熱潮，博覽今年增設一個展覽館，獲破紀錄 200 個展商、410 展位參與，主辦機構特別為貓迷帶來一系列精彩活動和展區，包括文創藝術區、貓奴知識講座、「十二『喵』生肖」及「吃貨貓」貓奴必到打卡區、CFA 國際貓展及「喵」咪手作坊等，讓一眾貓奴及貓喵樂而忘返。
網上問卷訪問養貓人士
展覽集團同日發佈 2024「全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」 於今年 6 月以網上問卷訪問約 1,000 名養貓人士，調查發現 6 成以上受訪者飼養兩隻或以上貓隻，12.4%養貓人士更飼養 4 隻或以上，較去年上升 1%，最受港人歡迎的依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。87.9%受訪者指過去 12 月個月養貓開支有所增加，平均每月在飼養貓隻上的支出達 1,889 港元，較去年的 1,495 港元急增 26.4%，而每月在貓咪身上花費 3,500 至5,000 港元的比例從去年的 4%躍升至 10%，經濟環境、貓隻年齡及醫療保健依次影響有關開支。
養貓數字上升
展覽集團有限公司總經理朱雪玲小姐表示：「香港寵物貓市場規模達 4.2 億港元，隨著人均養貓數字上升，市場熱度將有增無減，特別是寵物健康如醫療產品、保險等板塊備受追捧。」她續指有關的文創產品亦受市場歡迎，在今屆貓迷博覽會中更首度有來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門參與，足見相當潛力。
「香港貓迷博覽會」2024
除了寵物用品外，「香港貓迷博覽會」2024 設有「文創藝術區」邀得貓貓文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓為主角重新詮釋世界名畫。
香港本地插畫家文地貓將於 8 月 3 日下午 2 點半在主舞台舉辦新書發佈會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴；愛護動物協會將在「貓奴知識講座」分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識，幫助貓奴們更好地照顧自己的愛貓；
「貓奴必到打卡區」
「貓奴必到打卡區」設有巨型「吃貨貓」及首次展出「十二『喵』生肖」，展覽集團繼去年再度與香港著名藝術家 LeonLollipop合作，以貓貓的視角重新詮釋中國傳統的十二生肖，創作出十二個卡通公仔，海報中的托腮貓與龍龍公仔互動，展現貓貓玩弄生肖公仔的趣味場景。
另外，Mono Care 藉住 10 週年之際聯同「狗餅物語」，與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，博覽期間將會有4,000 隻招財貓與大家見面，成為貓迷必到的打卡熱點；由香港黑貓會承辦的「CFA 夏日冠軍貓展」兩日合共 10 環賽事，參賽貓隻會經 10 位來自世界各地的評判，包括西班牙、芬蘭、美國等國家，並按美國 CFA 比賽規例獨立評選。與此同時，大會還將舉辦「CFA 貓隻品種巡禮」，帶來 20 個品種超過 100 隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。
最新影片推介：
博覽期間，「貓貓大銀幕」由寵主提供的貓貓「靚相」會登上舞台大銀幕，貓奴們可以帶埋貓咪一起在大銀幕前打卡留念。寵主們可以在一連三日的「喵」咪手作坊親手打造可愛貓貓手工作品。
顧客憑單一發票以 Mastercard®卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，有機會獲得日本、韓國及中國台灣地區雙人來回機票、平安貓包公仔等大批豐富禮品。
客戶即場開設恒生優進理財服務並選擇恒生萬事達信用卡，最高可獲得 250 港元優惠券作場內消費。入場人士讚好「香港貓迷博覽會」Facebook 及追蹤 Instagram，便可獲得托腮貓同款貓煲呔乙條，數量有限，送完即止。
聚焦全球貓貓文創用品
- 以貓版重新詮釋世界名畫的日本藝術家山本修「貓・美術館」 (展位編號：TA12)首次來港參展，致力於提供一個全新的世界觀，以趣味的手法帶領大家認識「貓界」，透過橫跨東西洋藝術史的藝術瑰寶，全面「喵化你的視界」！
- 本地插畫品牌「毛毛聊」(展位編號：Z11,12)將可愛和正能量注入生活，現場更有多款將插畫巧妙地融入的精品和日用品及兩個 150cm 高的貓貓打卡立牌；
- 「Pop2make」(展位編號：R20) 推出貓貓造型全手工真皮招財貓鎖匙包、貓貓扣針及貓貓証件套；
- 「CatrabbitSky 貓兔子的天空」(展位編號：M66) 以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。
- 「初蠟製作」(展位編號：M63)帶來寵物及孕婦友善的寵物造型蠟燭及擴香石用品。
- 「Totalhouse Co 土土屋」(展位編號：M17) 帶你探索日本最潮最新的可愛貓貓造型日常小物，讓你每天都被幸福圍繞！
- 「Nomadsymmz」(展位編號：J28,30) 推出貓貓系列土耳其陶瓷首飾及皮革手袋。
- 「Enjo Creation Design Co.」(展位編號：H61) Take Me Home 原創・鈎織【貓咪雙面抱枕套/坐墊】、【可愛貓咪小掛包】及【可愛潮貓 Tote Bag】一定大受貓奴們喜愛。
- 「Reel」(展位編號：G28,30) 深信人與寵物之間有著獨特連結，將每個獨特的紋理以 100%人手打造成無法取締的個人寵物飾品，讓回憶永久保存；
- 「Amaz Company Limited」(展位編號：K62，66) 香港著名藝術家 LeonLollipop 筆下的托腮貓Gloomie 化身成手拿金牌的招財貓造型為粉絲帶來好運和祝福外，亦會現身於多款周邊產品上，屆時亦會驚喜發售超限量的全黑版的 Lucky Gloomie。
香港貓迷博覽會 2024
- 日期 2024 年 8 月 2 日至 4 日 (星期五至日)
- 時間 8 月 2 至 3 日 (星期五至六)：中午 12 時至晚上 9 時
- 8 月 4 日 (星期日)：中午 12 時至晚上 8 時
- 地點 灣仔博覽道 1 號香港會議展覽中心展覽廳 3BCD
- 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/catexpo2024
|精選活動及展商
|介紹
|CFA 夏日冠軍貓展
|合共 10 環賽事，參賽貓 隻會經 10 位來自世界各 地的評判按美國 CFA 比 賽規例獨立評選 時間：8 月 3-4 日 上午 11:30 – 下午 7:00
|「CFA 貓隻品種巡禮」
|20 個品種超過 100 隻貓 貓讓觀眾近距離接觸，增 進對貓隻特點的了解，提 高對貓隻品種保育的認 識。
|文地貓《貓星人統治地球 2》新書發佈會
|新書發佈會 位置：大會舞台 時間：8 月 3 日下午 2:30- 3 :00
|貓奴知識講座
|分享寵物物理治療、貓貓 行為研究、骨骼疾病的預 防和治療的專業知識。講 座主題包括「寵物常見危 疾及治療方法」、「喵喵 護理 101」、「愛咬人貓 咪是如何煉成的」等。 位置：大會舞台
|「Mono Care」與「開運 谷中堂」深度合作 (展位編號：M57)
|Mono Care 與「開運谷中 堂」深度合作 Mono Care 藉住 10 週年之際有幸與 日本東京谷中街區的招財 貓 聖 地 ─ ─ 「 開 運 谷 中 堂」開展合作，將於博覽 會期間帶 4000 隻招財貓 與大家見面！
|「貓・美術館」 (展位編號：TA 12)
|日本知名插畫師山本修首 次來港參展，致力於提供 一個全新的世界觀，以趣 味的手法帶領大家認識 「貓界」，透過橫跨東西 洋藝術史的藝術瑰寶，全 面「喵化你的視界」！
|「毛毛聊」 (展位編號：Z11,12)
|將可愛和正能量注入生 活。以貓咪為主題，融合 了可愛和幽默，藉著作品 傳遞正面的訊息和宣揚愛 的價值觀。除了有明信片 外，還有多款將插畫巧妙 地融入的精品和日用品。
|「Pop2make」 (展位編號：R20)
|以可愛的貓貓造型設計為 主題推出全手工真皮招財 貓鎖匙包、貓貓扣針及貓 貓証件套。
|「CatrabbitSky 貓兔子的 天空」 (展位編號：M66)
|以中國水墨畫風格繪畫流 浪貓並製作成明信片及環 保袋，希望推廣領養不棄 養的理念。
|「初蠟製作」 (展位編號：M63)
|初蠟是寵物及孕婦友善的 蠟燭及擴香石用品店，旨 在將幸福的香氣及視覺的 享受融合為一體，今次推 出貓貓造型蠟燭及擴香石 用品，望為各位送上一份 別致的禮物，為環境及人 際帶來升華。
|「TotalhouseCo 土土屋」 (展位編號：M17)
|土土屋所有精選產品均由 日本直接空運到港，帶你 探索日本最潮最新的可愛 貓貓造型日常小物，從可 愛貓咪地氈到實用貓咪文 具，每一件都充滿了貓咪 的魅力，讓你每天都被幸 福圍繞！
|「Nomadsymmz」 (展位編號：J28,30)
|純人手打造貓貓系列的土 耳其陶瓷首飾、皮革手 袋、地氈等產品。
|「Enjo Creation Design Co.」 (展位編號：H61)
|Take Me Home 原創・鈎 織【貓咪雙面抱枕套/坐 墊】可自行選擇喜愛的貓 咪顏色及圖案，會場訂講 任何款式均可獲贈真空磨 毛羽絲絨枕芯乙個及可享 有一次性免費改名服務。
|「Reel」 (展位編號：G28,30）
|Reel 深信人與寵物之間 有著獨特連結，將最珍貴 的回憶轉化為實體，珠寶 匠人將每個獨特的紋理以 100%人手打造成無法取 締的個人寵物飾品，讓回 憶永久保存。
|「Amaz Company Limited」 (展位編號：K62，66)
|香港著名藝術家 LeonLollipop 筆下的托 腮貓 Gloomie 化身成手 拿金牌的招財貓造型為粉 絲帶來好運和祝福外，亦 會現身於多款周邊產品 上，屆時亦會驚喜發售超 限量的全黑版的 Lucky Gloomie。
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