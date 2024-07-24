貓迷博覽會｜全港最大型「香港貓迷博覽會」2024強勢回歸　超過410個展位打造貓文化盛會

▲ 貓迷博覽會即將開鑼，一眾貓奴十分期待！

由展覽集團主辦，全港歷來最大型公眾人士入場的「香港貓迷博覽會」2024 (「博覽」)將於 8 月 2 至 4 日(五至日)假 香港會議展覽中心展覽廳 3BCD 舉行，承繼去年第一年舉辦的熱潮，博覽今年增設一個展覽館，獲破紀錄 200 個展商、410 展位參與，主辦機構特別為貓迷帶來一系列精彩活動和展區，包括文創藝術區、貓奴知識講座、「十二『喵』生肖」及「吃貨貓」貓奴必到打卡區、CFA 國際貓展及「喵」咪手作坊等，讓一眾貓奴及貓喵樂而忘返。

網上問卷訪問養貓人士

展覽集團同日發佈 2024「全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」 於今年 6 月以網上問卷訪問約 1,000 名養貓人士，調查發現 6 成以上受訪者飼養兩隻或以上貓隻，12.4%養貓人士更飼養 4 隻或以上，較去年上升 1%，最受港人歡迎的依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。87.9%受訪者指過去 12 月個月養貓開支有所增加，平均每月在飼養貓隻上的支出達 1,889 港元，較去年的 1,495 港元急增 26.4%，而每月在貓咪身上花費 3,500 至5,000 港元的比例從去年的 4%躍升至 10%，經濟環境、貓隻年齡及醫療保健依次影響有關開支。

養貓數字上升

展覽集團有限公司總經理朱雪玲小姐表示：「香港寵物貓市場規模達 4.2 億港元，隨著人均養貓數字上升，市場熱度將有增無減，特別是寵物健康如醫療產品、保險等板塊備受追捧。」她續指有關的文創產品亦受市場歡迎，在今屆貓迷博覽會中更首度有來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門參與，足見相當潛力。

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「香港貓迷博覽會」2024

除了寵物用品外，「香港貓迷博覽會」2024 設有「文創藝術區」邀得貓貓文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓為主角重新詮釋世界名畫。

香港本地插畫家文地貓將於 8 月 3 日下午 2 點半在主舞台舉辦新書發佈會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴；愛護動物協會將在「貓奴知識講座」分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識，幫助貓奴們更好地照顧自己的愛貓；

「貓奴必到打卡區」

「貓奴必到打卡區」設有巨型「吃貨貓」及首次展出「十二『喵』生肖」，展覽集團繼去年再度與香港著名藝術家 LeonLollipop合作，以貓貓的視角重新詮釋中國傳統的十二生肖，創作出十二個卡通公仔，海報中的托腮貓與龍龍公仔互動，展現貓貓玩弄生肖公仔的趣味場景。

另外，Mono Care 藉住 10 週年之際聯同「狗餅物語」，與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，博覽期間將會有4,000 隻招財貓與大家見面，成為貓迷必到的打卡熱點；由香港黑貓會承辦的「CFA 夏日冠軍貓展」兩日合共 10 環賽事，參賽貓隻會經 10 位來自世界各地的評判，包括西班牙、芬蘭、美國等國家，並按美國 CFA 比賽規例獨立評選。與此同時，大會還將舉辦「CFA 貓隻品種巡禮」，帶來 20 個品種超過 100 隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。

最新影片推介：

博覽期間，「貓貓大銀幕」由寵主提供的貓貓「靚相」會登上舞台大銀幕，貓奴們可以帶埋貓咪一起在大銀幕前打卡留念。寵主們可以在一連三日的「喵」咪手作坊親手打造可愛貓貓手工作品。

顧客憑單一發票以 Mastercard®卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，有機會獲得日本、韓國及中國台灣地區雙人來回機票、平安貓包公仔等大批豐富禮品。

客戶即場開設恒生優進理財服務並選擇恒生萬事達信用卡，最高可獲得 250 港元優惠券作場內消費。入場人士讚好「香港貓迷博覽會」Facebook 及追蹤 Instagram，便可獲得托腮貓同款貓煲呔乙條，數量有限，送完即止。

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聚焦全球貓貓文創用品

以貓版重新詮釋世界名畫的日本藝術家山本修「貓・美術館」 (展位編號：TA12)首次來港參展，致力於提供一個全新的世界觀，以趣味的手法帶領大家認識「貓界」，透過橫跨東西洋藝術史的藝術瑰寶，全面「喵化你的視界」！

本地插畫品牌「毛毛聊」(展位編號：Z11,12)將可愛和正能量注入生活，現場更有多款將插畫巧妙地融入的精品和日用品及兩個 150cm 高的貓貓打卡立牌；

「Pop2make」(展位編號：R20) 推出貓貓造型全手工真皮招財貓鎖匙包、貓貓扣針及貓貓証件套；

「CatrabbitSky 貓兔子的天空」(展位編號：M66) 以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。

「初蠟製作」(展位編號：M63)帶來寵物及孕婦友善的寵物造型蠟燭及擴香石用品。

「Totalhouse Co 土土屋」(展位編號：M17) 帶你探索日本最潮最新的可愛貓貓造型日常小物，讓你每天都被幸福圍繞！

「Nomadsymmz」(展位編號：J28,30) 推出貓貓系列土耳其陶瓷首飾及皮革手袋。

「Enjo Creation Design Co.」(展位編號：H61) Take Me Home 原創・鈎織【貓咪雙面抱枕套/坐墊】、【可愛貓咪小掛包】及【可愛潮貓 Tote Bag】一定大受貓奴們喜愛。

「Reel」(展位編號：G28,30) 深信人與寵物之間有著獨特連結，將每個獨特的紋理以 100%人手打造成無法取締的個人寵物飾品，讓回憶永久保存；

「Amaz Company Limited」(展位編號：K62，66) 香港著名藝術家 LeonLollipop 筆下的托腮貓Gloomie 化身成手拿金牌的招財貓造型為粉絲帶來好運和祝福外，亦會現身於多款周邊產品上，屆時亦會驚喜發售超限量的全黑版的 Lucky Gloomie。

香港貓迷博覽會 2024

日期 2024 年 8 月 2 日至 4 日 (星期五至日)

時間 8 月 2 至 3 日 (星期五至六)：中午 12 時至晚上 9 時

8 月 4 日 (星期日)：中午 12 時至晚上 8 時

地點 灣仔博覽道 1 號香港會議展覽中心展覽廳 3BCD

網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/catexpo2024

精選活動及展商 介紹 CFA 夏日冠軍貓展 合共 10 環賽事，參賽貓 隻會經 10 位來自世界各 地的評判按美國 CFA 比 賽規例獨立評選 時間：8 月 3-4 日 上午 11:30 – 下午 7:00 「CFA 貓隻品種巡禮」 20 個品種超過 100 隻貓 貓讓觀眾近距離接觸，增 進對貓隻特點的了解，提 高對貓隻品種保育的認 識。 文地貓《貓星人統治地球 2》新書發佈會 新書發佈會 位置：大會舞台 時間：8 月 3 日下午 2:30- 3 :00 貓奴知識講座 分享寵物物理治療、貓貓 行為研究、骨骼疾病的預 防和治療的專業知識。講 座主題包括「寵物常見危 疾及治療方法」、「喵喵 護理 101」、「愛咬人貓 咪是如何煉成的」等。 位置：大會舞台 「Mono Care」與「開運 谷中堂」深度合作 (展位編號：M57) Mono Care 與「開運谷中 堂」深度合作 Mono Care 藉住 10 週年之際有幸與 日本東京谷中街區的招財 貓 聖 地 ─ ─ 「 開 運 谷 中 堂」開展合作，將於博覽 會期間帶 4000 隻招財貓 與大家見面！ 「貓・美術館」 (展位編號：TA 12) 日本知名插畫師山本修首 次來港參展，致力於提供 一個全新的世界觀，以趣 味的手法帶領大家認識 「貓界」，透過橫跨東西 洋藝術史的藝術瑰寶，全 面「喵化你的視界」！ 「毛毛聊」 (展位編號：Z11,12) 將可愛和正能量注入生 活。以貓咪為主題，融合 了可愛和幽默，藉著作品 傳遞正面的訊息和宣揚愛 的價值觀。除了有明信片 外，還有多款將插畫巧妙 地融入的精品和日用品。 「Pop2make」 (展位編號：R20) 以可愛的貓貓造型設計為 主題推出全手工真皮招財 貓鎖匙包、貓貓扣針及貓 貓証件套。 「CatrabbitSky 貓兔子的 天空」 (展位編號：M66) 以中國水墨畫風格繪畫流 浪貓並製作成明信片及環 保袋，希望推廣領養不棄 養的理念。 「初蠟製作」 (展位編號：M63) 初蠟是寵物及孕婦友善的 蠟燭及擴香石用品店，旨 在將幸福的香氣及視覺的 享受融合為一體，今次推 出貓貓造型蠟燭及擴香石 用品，望為各位送上一份 別致的禮物，為環境及人 際帶來升華。 「TotalhouseCo 土土屋」 (展位編號：M17) 土土屋所有精選產品均由 日本直接空運到港，帶你 探索日本最潮最新的可愛 貓貓造型日常小物，從可 愛貓咪地氈到實用貓咪文 具，每一件都充滿了貓咪 的魅力，讓你每天都被幸 福圍繞！ 「Nomadsymmz」 (展位編號：J28,30) 純人手打造貓貓系列的土 耳其陶瓷首飾、皮革手 袋、地氈等產品。 「Enjo Creation Design Co.」 (展位編號：H61) Take Me Home 原創・鈎 織【貓咪雙面抱枕套/坐 墊】可自行選擇喜愛的貓 咪顏色及圖案，會場訂講 任何款式均可獲贈真空磨 毛羽絲絨枕芯乙個及可享 有一次性免費改名服務。 「Reel」 (展位編號：G28,30） Reel 深信人與寵物之間 有著獨特連結，將最珍貴 的回憶轉化為實體，珠寶 匠人將每個獨特的紋理以 100%人手打造成無法取 締的個人寵物飾品，讓回 憶永久保存。 「Amaz Company Limited」 (展位編號：K62，66) 香港著名藝術家 LeonLollipop 筆下的托 腮貓 Gloomie 化身成手 拿金牌的招財貓造型為粉 絲帶來好運和祝福外，亦 會現身於多款周邊產品 上，屆時亦會驚喜發售超 限量的全黑版的 Lucky Gloomie。

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