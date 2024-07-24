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反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《反黑英雄》即將大結局。

TVB劇《反黑英雄》在今晚（7月24日）播出的第23集開始，將陸續有主要角色身亡，完全不存在任何主角光環。

結局周最震撼劇情，除Big Boss陳祖耀（袁偉豪飾）滿血回歸，原來就連其愛妻阿婷（蔣家旻飾）也仍然在生，祖耀為阿婷更會泥足深陷、一錯再錯。

反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

《反黑英雄》袁偉豪。

反黑英雄丨生死鬥大激戰

為增加觀眾對《反黑英雄》結局的期待值，劇組今日釋出本周五（7月26日）《反黑英雄》大結局一集最精彩的激鬥場口相關劇照。

該幕被譽為全劇最精彩的場口，除有3大男主角陳山聰、張振朗及袁偉豪助陣，還集齊10大生死鬥最刺激元素，包括亂棍毆打、埋身肉搏、滾地葫蘆、爆玻璃、手指插眼、跳車、撞車、爆破、「汽車人肉三文治」及連場槍戰。

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反黑英雄丨張振朗令網民錯重點

劇組亦於同日發布相關場口拍攝花絮照，根據照片，場口拍攝相當認真，以撞車為例，劇組除預先Set好大量罐裝水桶以增加撞擊時的視覺效果，為了安全起見，更額外動用了多一架車作拖車用途。

據知拍攝足足兩天的這場Ending戲，當中受苦最多的絕對是張振朗，他要不斷被毆打兼被袁偉豪耍狠手指插眼外，為配合刺激逃生場口，振朗要拍攝跳車及碌地沙特寫之餘，還要被吊起足足大半天拍攝被嚴刑拷問場口。

《反黑英雄》

出名專業及愛演戲的振朗，雖然最終被吊至雙手驚現嚴重綁痕，但他不但全程笑笑口零怨言，不用埋位期間更與「死對頭」袁偉豪打打鬧鬧，於被吊時又大玩「人肉盪鞦韆」，相當大細路。

值得留意的是，振朗來到大結局雖然「血流披面」、又因情緒激動至臉容扭曲，但依然無損其靚仔形象，難怪獲封「最Chok臥底」；更搞笑的，是有網民被振朗的圓渾靚臀吸引注意，整個場口就這樣「錯了重點」。

《反黑英雄》張振朗。

反黑英雄丨袁偉豪被指有望奪視帝

至於激罕飾演邪惡感加能力值爆燈大奸角的袁偉豪（Ben），則獲內地網民封為大結局激鬥戲MVP，並指Ben是繼《逆天奇案》魏子樂後的「最強奸角」。

除因為Ben激戰背後的純愛動機淒美又動人，滿血回歸的Ben在場口中還展現了驚人的忍痛能力、爆發力、臂力及反擊能力，大大增加場口刺激感之餘，暴走爆Seed的演技亦備受了大部分網民肯定，不少網民力推阿Ben成為今屆視帝。

網民留言：「最後打鬥場面真的很好看，很刺激，袁偉豪演得真的很好」、「阿祖這個角色太有內容了，Benben演技超讚，這個角色被他塑造得非常有層次」。

《反黑英雄》袁偉豪。

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