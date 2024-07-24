星二代丨苗僑偉大女晒驕人身材派福利　苗彤靠自己闖出好成績【多圖】

▲ 苗僑偉與戚美珍女兒苗彤大派福利。

苗僑偉（三哥）與戚美珍的32歲大女苗彤（Phoebe）於加拿大名校畢業，有傳她於數年前被TVB遊說參選《香港小姐競選》，但苗彤不想靠父母並選擇留在美國及加拿大發展。

Phoebe更不時於網上大派福利，樣靚身材正的她毫不吝嗇大晒驕人身材！

苗彤大方派福利

Phoebe在社交網分享身穿火辣比堅尼的靚相，擁有小麥色肌膚的她相當搶鏡！有不少朋友、網民也留言大讚她火辣！

在本月中，Phoebe晒出自己穿白色吊帶裙的相，十分有氣質！

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苗彤主演短片

現時已成為演員的Phoebe，曾介紹自己主演的短片《100 Days》，當中有劇照及海報，並透露會於溫哥華亞洲電影節上映。

根據片中簡介，這長約13分鐘的短片，內容圍繞華人文化傳統，家人和朋友會舉辦百日宴，歡迎嬰兒來到這個世界。一位意想不到的客人到來，一碗紅豆沙卻讓氣氛突然緊張起來。

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不靠父蔭

畢業於加拿大名校英屬哥倫比亞大學的苗彤最初喜愛攝影，曾任職攝影師的她於2017年舉辦過個人攝影展。

2018年她開始轉型當演員，並演出逾16部電視電影作品如《Upload》及《Get Shorty》，同時亦演出過電影《Parabola》、《Die in A Gunfight》及《The Past Never Dies》等，早前她更現身康城影展，憑自己實力闖出好成績。

她不靠父蔭選擇在外國打拼，爸爸苗僑偉跟媒體解釋：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」如今Phoebe發展得愈來愈好，相信三哥與三嫂都非常放心，並為女兒感驕傲。

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