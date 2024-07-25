男士健康丨不舉不一定是「腎虧」　醫生警告 : 或是1器官出問題恐猝死

【不舉／勃起障礙／勃起困擾／男士健康／晨勃】男士「不舉」，往往會令外界聯想到是「腎虧」所致，但有醫生便指，其實亦可能是心臟出問題的警號，有機會是冠狀動脈粥狀硬化等病變，應及早求醫。

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台灣心臟科醫生劉中平在Facebook發文指，不舉對不少男士們來說，是難以啟齒的健康問題，但私底下卻很在意。他指男士們一旦遇到「勃起困難」，其實亦有可能是心臟血管疾病的早期症狀，一定要由醫生作詳細評估身體健康情況。劉中平進一步解釋，指要維持良好的性功能，便需要心肺功能正常，才有辦法支撐活動中所需的循環。

劉中平強調「勃起」需要有力的心臟收縮，還有局部的血管通暢。 若確認是血管阻塞所造成的不舉，就要擔心是否身體其他部位的血管也有嚴重的病變； 包括心臟的冠狀動脈粥狀硬化，也被研究證實與勃起障礙有顯著的關聯性。他又警告，嚴重心臟病不只會不舉，也有可能造成猝死等危機。

劉中平表示，良好的性生活，是成年人該有的「福利」，這方面的狀況，讓醫生來幫忙處理，越早檢查越能夠幫你找出身體的病徵，早期治療也會有比較大的進步空間。

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