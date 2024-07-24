新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足

▲ Shiga被指化全妝生B原來係咁。

藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）的小公主Camila在7月18日出世，正式「升呢」做新手爸媽，不過早前Shiga就被網民取笑入院生B都化全妝，認真厲害。

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否認化妝生B

日前Shiga在社交網甫出自拍照，強調自己只是做了「植眼睫毛」，令自己素顏時也有化妝效果：「用孕婦都安全用嘅膠水，植咗上下眼睫毛，咁就日日起身都可以FULL MAKEUP咁啦！冇搽其他嘢都可以做到呢個效果﹗」似乎隔空回應網民指其生B化全妝一事。

▲ Shiga強調只是了「植眼睫毛」。

一家三口幸福照

今日（24日）Shiga分享一家三口照，見Shiga抱着愛女Camila，與老公家樂一臉慈愛的樣子，果然是有女萬事足。

另一張則可見，Shiga與囡囡鼻貼鼻，簡直是母愛滿瀉，完全感受到其初為人母的喜悅之情。

Shiga發文指望着囡囡相當感觸：



「Our first family portrait❤️

原來咁就過左差唔多一星期

現在已經係媽媽啦

出院個刻望住Bb

突然間好感觸哭起來

咁就過左9個幾月 望住呢個小生命

我只係想著

好想以後將最好給她

好想好好保護她

愛護她

希望她好好成長

開心快樂活著每一天

就夠了 #第一張一家三口嘅合照

#爭咁屋企兩個寶貝

#咁就一家五口啦

#感恩

#babycamila」



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