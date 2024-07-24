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校園直擊︱佛教沈香林紀念中學建「人才庫」 助學生鎖定人生目標  

升學教育

發布時間： 1 小時前

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佛教沈香林紀念中學建「人才庫」助學生鎖定人生目標  。

七月又到中學文憑試（DSE）放榜季節，最近一套講香港DSE的紀錄片《公開試當真》亦乘勢上映，有三四十歲的朋友睇完，都表示很有共鳴，可見對很多人而言，就算是十年或者二十年之後，公開試還是一個揮之不去的惡夢，或者遺憾。
 
這套紀錄片追踪一位無心向學的DSE考生，打算用開考前四個月時間「搏盡」（或者叫「臨急抱佛腳」），希望追回成績，當中探討這種「一試定生死」的困局，有辦法打破嗎？跟老友馮順寧校長談起，馮校長分享，大部分學生應考公開試，當然是為了入讀大學；不過，有準備的學校和考生，不會在高中生涯最後階段，才計劃這條「大學之路」---- 如果之前的生涯規劃做得好，被「一試定生死」的機會就較低。
 
如何幫學生做好準備？馮校長來自屯門區的佛教沈香林紀念中學，校方會幫每一位學生準備一份「個人學習歷程」，裡面包括學生歷年不同科目的成績比對、課外活動表現、其他專長和成就等。這些「人才庫」資料，除了幫助學生認清自己的升學目標，校方亦可以運用這些資料，去配對和推薦學生到合適的大專院校：「近年很多大專院校都推出校長推薦計劃，增加不同才能學生升學的出路。

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例如，我們發現很多學生對STEM和人工智能有興趣，就設計了不同活動，又帶學生出外比賽，豐富他們的學習歷程。近年升讀相關學科的學生，也有所增加。」馮校長又分享，今年有另一位中六同學，有豐富童軍經驗，一次他在街上遇到有人暈倒，立刻對途人施行心外壓，最後成功救回傷者，並獲表掦。這些經歷不是公開試範圍的一部分，但卻是他重要的人生歷程，啟發他以升讀醫護科目為目標。
 
每年大約只有四成DSE考生成績，符合本地學士學位課程基本入學要求，所以，在公開試面前，大部分人其實都是「失敗者」。對成績未如理想的學生，馮校長會這樣安慰他們：「我用櫻花樹做例子，告訴學生，每棵樹都有自己的花期，不必焦慮別人比你提早擁有，也不要因為成功來得比較遲而失望，只要努力做好自己，我們都會等到屬於自己綻放的時間。」
 
如果你問我，想做一個成績達標，但人生冇目標；還是一個成績未達標，但人生有目標的人？現在的我一定會揀後者，因為人生就如揸車一樣，有時慢少少或者行錯路，其實都不緊要，只要目標清晰，就一定可以追回來。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

中小學教育 STEM 佛教沈香林紀念中學 DSE 人工智能 課外活動 中學

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