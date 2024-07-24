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黎智英案｜黎智英申3罪裁定表證不成立　指控方未有證明黎於國安法後持續串謀

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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黎智英申3罪裁定表證不成立，指控方未有證明黎於國安法後持續串謀。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審。黎一方要求法庭裁定3項控罪表證不成立，代表律師提出申請時指，報章內含不同觀點，亦是社會上的第四權，擁有監察政府的權力，法庭處理涉及傳媒的煽動案時，應考慮不同的角度。黎一方又指，黎或與他人曾達成協議進行某些事，但前提是在合法的情況下進行，指控方沒有證據證明黎於《港區國安法》生效後仍持續串謀。

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案件今踏入第91天審訊，黎一方申請3項控罪毋須答辯，並進行中段陳詞，至於《蘋果》 3間公司早前則表明不會加入申請。

被告黎智英由資深大律師彭耀鴻代表陳詞，彭指《蘋果》屬一份報章，報章內包含不同觀點，又指報章亦是社會上的第四權，擁有監察政府的權力，亦有知會公眾不同觀點的職能。

彭續指，報章有責任引起大眾對議題的關注，保障公眾利益，並強調在言論自由下，每個人都應有享有對各個議題發表意見的自由。彭強調法庭處理涉及傳媒的煽動案時，應考慮不同角度。

彭又指，串謀的控罪元素包括非法行為或手段，故在欠缺「非法」的元素下，串謀只會是一份協議。彭又指，黎或與他人曾達成協議進行某些事，但前提是在合法的情況下進行，彭強調沒有證據證明黎於《港區國安法》生效後仍有持續串謀。

法官李運騰則質疑指，涉案的串謀是由《港區國安法》生效前，已持續邀請外國實際制裁，情況將會如何，又指控方的指控是黎等人的串謀是持續至《港區國安法》生效之後。

彭則指出，在《港區國安法》生效後，並未有證據證明本案最初的協議仍然繼續，而且無論是有新的協議出現，或是延續舊的協議，控方於本案中均未有證明。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

聆訊今（24日）午續。

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記者：梁錦麟

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