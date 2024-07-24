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懷孕疑雲｜袁詠儀現身馬來西亞嬰兒用品店　曾歷人工受孕追第二胎不果成遺憾

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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有粉絲發現影后袁詠儀（靚靚）現身馬來西亞商場一間嬰兒用品店內，惹來懷孕揣測。

【袁詠儀/靚靚/張智霖/兒子魔童/張慕童/懷孕/人工受孕】52歲影后袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）是圈中模範夫妻，育有一子張慕童（魔童），轉眼已經18歲。靚靚曾上TVB節目透露一直渴望生多個，試盡所有備孕方法包括計體溫、計日子，甚至造人姿勢等，之後更曾接受人工受孕失敗，未能為魔童添弟妹感到遺憾。不過，近日靚靚被粉絲發現身處在馬來西亞商場一間嬰兒用品店內，難道靚靚的肚皮終於有聲氣？

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靚靚近年主力拍攝內地真人騷節目，少有接拍電影。近日她被粉絲發現身處馬來西亞商場一間嬰兒用品店內，原來靚靚正忙於趕拍賀歲電影《OMG！阿媽有喜》，劇中她飾演一名面對意外懷孕的中年女性。當日靚靚正處於店內開工，她束著馬尾，身穿棕色恤衫配以白色T恤，面對圍觀的群眾，全程報以微笑，粉絲大讚其貼地親民。

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袁詠儀新片演更年期媽媽意外懷孕

《OMG！阿媽有喜》由演而優則導的馬來西亞演員張順源執導的首部電影，劇情講述準備踏入更年期的媽媽意外懷孕，原本風平浪靜的一家人，被迫措手不及地進入一場「安胎之戰」。靚靚解釋今次接拍賀歲電影《OMG！阿媽有喜》，是深受劇本及題材所吸引，故此決定重出江湖再拍賀歲片。

另一方面，外界關注張智霖會否陪老婆靚靚到馬來西亞開工，雖然靚靚聲言要給他放假，惟有網民發現張智霖的微博IP設定在馬來西亞，不少網民表示期待在街上能偶遇這對模範夫妻。

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袁詠儀為求子計體溫配合造人姿勢

袁詠儀在3年前擔任TVB節目《日日媽媽聲》的嘉賓時透露其求子辛酸史，靚靚指一直渴望生多個，為魔童添個弟妹。在35歲之齡，靚靚已準備追第二胎，她試盡所有備孕方法包括計體溫、計日子，甚至造人姿勢等，可是肚皮一直無聲氣。數年後她接受人工受孕，她坦言打針固然是痛，但植入胚胎後等待結果的過程，才是最煎熬。

我當時個諗法就係『嚟啦嚟啦，快啲嚟快啲嚟，baby快啲嚟媽咪度。』係要好集中嘅……等嘅過程好無奈，然後醫生話俾你聽Sorry呀，唔係Sorry嗰一下唔開心，而係你等嘅時候咩都做唔到，而結果又唔得，呢樣係自己覺得最唔舒服。

靚靚強調，自己並非不開心，因她認為有否小朋友是命中注定，只是她不能讓自己再經歷這種情緒，「所以我就試埋呢次就夠，放棄咗之後就無諗喇。」靚靚現經常呼籲朋友有仔趁嫩生，明白現今很多女性都是能幹，不希望放棄事業黃金期去生仔，直到年事已高才去追仔，「其實就係耗掉你以前嘅卵子。」

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