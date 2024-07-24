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多啦A夢展｜多啦A夢暑假走入高鐵　港鐵聯乘推出最新宣傳

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發布時間： 33 分鐘前

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多啦A夢暑假走入高鐵，港鐵聯乘推出最新宣傳。（朱永倫攝）

闊別12年，本港再度舉辦大型多啦A夢展覽，「100% 多啦A夢&Friends巡迴特展」已於本月13日起揭幕，收費及免費展區共有135隻立體雕塑，包括全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，連日來吸引大批市民及遊客參觀「打卡」。為配合展覽的舉行，主辦單位AllRightsReserved（ARR）早前在維港上空，推出了兩場無人機匯演，為暑假這股「多啦A夢風」增添熱度。

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ARR更與港鐵及昂坪360推出聯乘活動，其中港鐵輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，並率先推出3列主題列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫，預計展出至8月中。多啦A夢輕鐵列車於輕鐵610線行駛，列車以深藍色作主調，車門則塗染上隨意門的粉紅色。車頭和車尾位置分別加上模擬多啦A夢的招牌叮噹與紅色尾巴，車身則配上新法寶「100%朋友召喚鈴」，及不同造型的多啦A夢亦遍佈了整個車廂內。

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今日（24日）港鐵更預告多啦A夢活動將走入高鐵，指再次推出特備活動，期望為往來香港與內地的高鐵乘客迎來不一樣的暑假。本周五（26日）將在高鐵石崗車廠舉行活動揭幕、啟動禮及傳媒預覽活動。

 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，5月底快閃中山紀念公園，原定7月在港展出的全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑及60個多啦A夢雕塑，驚喜閃現，讓大家先睹為快。

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現正在尖東展出的「100%多啦A夢&FRIENDS」，分為免費區和收費區。其中「100%多啦A夢戶外展區」，最矚目是尖沙咀星光大道將化身為多啦A夢雕塑廊，展出全球最高12米多啦A夢充氣雕塑，更有數十個1:1不同造型的多啦A夢和好友雕塑。而 「100%星光大道」，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，與13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，一齊走「藍地氈」，向香港電影致敬，料可吸引不少內地及海外粉絲專程來港「打卡」。

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