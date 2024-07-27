模範夫婦丨郭羨妮慶生幸福放閃　讚丈夫朱少杰具安全感：不擔心他搞外遇

▲ 郭羨妮踏入50歲啦！

前港姐冠軍郭羨妮（Sonija）於2011年與朱少杰結婚後，翌年誕下一女朱家愛（Kylie），自始淡出演藝圈專心照顧家庭。

馬爾代夫慶「入五」

日前，Sonija迎來50歲生日，她於社交媒體以英文撰文，其大意指「祝我生日快樂。我從來沒有想過50歲會是甚麼樣子。現在我明白了。世界還是很美好的。我可能不像年輕時那麼漂亮，但沒關係。仍然是我。」

未幾Sonija分享一段影片，原來他們一家三口到馬爾代夫旅行，素顏示人的郭羨妮皮膚白皙，雖然已經「入五」依然保養得宜，見她跟家人在沙灘曬月光，非常浪漫，反之Sonija老公朱少杰就中年發福，予人敦厚之感。

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由不被看好變令人羨慕

郭羨妮與朱少杰當年於橫店拍劇而擦出愛火，郭羨妮早年接受汪曼玲主持的節目《星級會客室》訪問，分享二人的愛情故事。

朱少杰為工作四圍走，經常跟Sonija分隔兩地，不過她對老公百分百信任，她說：「我們每天都會不停聯絡，又會視像，他來港前會給我發短信，他會跟我和女兒見面，所以問題不大，少些一起見面比經常見面的好，我自己十分適應這樣，待他拍劇完畢，我就好開心，他可以回來了，然後帶着女兒一起到很多地方遊玩。」

Sonija續說：「我跟老公一起，他給我很大的安全感，我不需要擔心他會在外面搞外遇，我覺得女人找老公最擔心的只有此事，加上我們經常分開，如果要擔心，真的會很擔憂！」

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