脂肪肝丨婦人患中度脂肪肝 戒1飲食習慣激減22磅 連脂肪肝都消失

▲ 婦人患中度脂肪肝 戒1飲食習慣激減22磅 連脂肪肝都消失

都市人不少有脂肪肝問題。台灣一名醫生分享案例，一名平日有運動習慣的60歲婦人，一年前檢查時有中度脂肪肝，但一年後再次檢查，脂肪肝竟完全消失，甚至還減重22磅，原來是與戒食一種食物有關。

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基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫生錢政弘近期在facebook專頁分享，60多歲婦人求醫，病歷上寫去年檢查有中度脂肪肝，但一年後肝臟完全正常、脂肪完全消失，甚至還瘦了22磅。

經錢醫生追問之始知，該名婦人一年前體重145磅，長期有高血壓和中度脂肪肝，因為血糖慢慢上升，決定要減少水果攝取量。該名婦人稱，以前很愛吃水果，如鳳梨、提子、芒果、西瓜等，自己一個人一日可食一顆鳳梨，之後知水果糖分太高，才開始減少吃水果，吃的量變為原本的兩成，結果體重漸漸瘦下來，從145磅，瘦到約113磅。該名婦人坦承，本來就有運動習慣，以前都有在健走，「可是沒什麼用」。

錢醫生稱，台灣的水果很厲害，香甜又多汁，好吃到很難自我控制，想找到比較不甜的都很難，勸想減重人士可將「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」謹慎攝取。

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