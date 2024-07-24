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超市大搜查｜《LDK》比拼36款即溶咖啡　推薦16款A級以上名單香濃又好飲

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《LDK》比拼36款即溶咖啡，推薦16款A級以上名單香濃又好飲。

【咖啡／即溶咖啡／條狀咖啡／瓶裝咖啡／咖啡因／黑咖啡／拿鐵／香濃/醒神/LDK/消委會/超市大搜查】不少打工仔都習慣早上喝一杯咖啡提神，為求方便，即溶咖啡是不二之選。不過市面上即溶咖啡選擇眾多，到底要如何選擇？日本雜誌《LDK》曾評測市面上36款即溶咖啡，其中有16款獲得評分A級及以上，既香濃又好飲！

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

16款A級及以上即溶咖啡

條裝咖啡

10款條裝咖啡中，以「Doutor Stick Black Coffee」及「AGF MAXIM BLACK IN BOX 四種烘焙風味-黑咖啡」表現最佳，奪A+等級。

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無咖啡因型咖啡

無咖啡因的咖啡亦表現不俗，「UCC Oishii Caffeineless Instant Coffee Stick」及「Nescafe Gold Blend 無咖啡因咖啡」都奪A+等級，有飲咖啡的感覺。

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瓶裝/袋裝速溶咖啡

至於瓶裝/袋裝速溶咖啡則只有1款A+等級的產品。

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更多相關報道：消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39

7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

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同場加映：13款無毒即溶咖啡

水中銀（國際）生物科技有限公司曾檢測市面11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡。結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有13款通過無毒測試。

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