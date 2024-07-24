DSE︱來港僅年半英文由不及格到奪4　遵理日校生：DSE比內地高考更簡單

▲ 從內地來港的鄭禹亨，一年半前來港時的英文水平不及格，努力發奮後終考得Level 4，取得入大學資格。（受訪者提供）

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試】在公開考試轉賽道是不容易的事。一年半前從內地來港、由高考轉到DSE戰場的鄭禹亨，在今年DSE考獲6科33分佳績，他直言「比內地高考更簡單」，但回想中五入學時，英文水平不及格只有Level 1，為追上進度，跳級加入中六中、英語等課程，瘋狂惡補英語文法、詞彙，最終升至Level 4，順利以DSE成績考入香港大學。

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遲起步不是問題，最重要是願意發奮努力，說的正是剛在DSE考獲6科33分的鄭禹亨，數學5**、中文及中史5*、數學延伸M2及地理5，最令他意外的是英文科，考獲4。他在香港出生後，隨父母回廣東潮州生活及讀書，中五下學期才回流返港，插班入讀遵理日校。

在內地學業成績都在全級十名內，加上臨近DSE，遵理日校的校長破例，讓他跳級到中六的中文、英語、地理及中史班上課，「英文老師專門為我批改作文，加強詞彙、文法、閱讀的練習，希望趕得及進度」。升上中六後，他的英語上升至level 2及格水平，更在中五、中六期末考試考獲全級第一名，最後英文科在DSE考獲level 4的佳績，順利考入港大金融科技學系。他坦言，

除了英文，DSE相比內地高考簡單，不用花太大的功夫和心思，專攻一個課題。

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遵理日校表示，禹亨很積極參與活動，學校的活動他幾乎全部都會積極參與，絕對不是書呆子。除了惡補不足外，他很積極投入香港的生活，不但參加聯校口語訓練、公益活動、義工服務，亦代表學校招待貴州教育部來港參觀的接待工作，向內地人士分享在港升學、轉軌道的適應生活心得。

絕對就是香港需要搶的「人才」！校長及校方也給予特別照顧，令類似鄭同學這批新來港高中生可以極速適應新學習環境。

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