巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度

▲ 田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣，證件相曝光被質疑P圖過度。

【巴黎奧運/奧運/奧林匹克運動會/田徑/跨欄/吳艷妮】巴黎奧運將於香港時間周六（27日）凌晨開幕，26歲的中國跨欄選手吳艷妮，因亮眼外形被封為「田徑女神」，每次出場都以「孖辮」髮型和全妝上陣，成為話題焦點。吳艷妮將首次參加奧運，她早前透露會堅持化妝比賽，奧運官方近日亦更新選手照片，不少網民直指吳艷妮的照片過度「P圖」，與本尊有很大分別。

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巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運

國家隊在今屆巴黎奧運派出405名運動員出賽，包括136名男選手、269名女選手，參與30個大項賽事。其中，女子百米跨欄運動員吳艷妮將首次參加奧運，她今年在全國田徑冠軍賽跑出12秒74奪冠，創下今季亞洲最好成績，因此被看好在奧運有機會奪牌。

▲ 國家隊女子百米跨欄運動員吳艷妮。（吳艷妮微博圖片）

巴黎奧運｜吳艷妮堅持化妝出賽

一向愛美的吳艷妮，每次參加比賽都會化全妝，以亮麗的打扮示人，成為話題人物。她日前表示，參加巴黎奧運時，同樣會堅持化妝上陣。

我想打破大家對於運動員，或田徑運動員一種固態的印象，就是說田徑運動員應該是短頭髮，然後不應該化妝。難道女生不能有愛美的權利嗎？我覺得在賽場上的那十幾秒，讓觀眾能看到我最美的樣子就心滿意足了。

巴黎奧運｜證件相曝光被質疑P圖過度

近日巴黎奧運官方更新選手的官方證件相，照片曝光後迅速成為網絡熱話，原因是不少網民認為P圖過度，與本尊分別太大，有人甚至笑言，「恐怕無法通過人臉識別，連選手村也進不去」。不過亦有網民為吳艷妮平凡，認為應該焦點放在她的運動表現上，「為什麼要關注人家照片的顏值」。

▲ 巴黎奧運官方更新吳艷妮的選手照片，不少網民質疑P圖過度。（巴黎奧運官方網站）

巴黎奧運｜吳艷妮曾陷偷步爭議

吳艷妮因外表備受注目，其一舉一動都是大眾焦點。她去年參加杭州亞運女子100米欄決賽，因偷步被取消資格，其後她向裁判上訴，結果獲准照常出賽，跑出12秒77，以第二名完成，不過完場再被大會「DQ」。

賽後受訪時，吳艷妮霸氣回應，「我在第二天就去逛街，我都把這件事忘了，然後網上有很多人說我這次起跑別又搶跑了，我在想的是，我真的搶跑了，又怎麼了嘛」，言論惹來大批網民批評。

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