半山殺妻｜半山單位火警正離婚夫婦雙亡　男傷者留遺書指欲報復妻子

▲ 港島半山發生火警。（曾秋文攝）

港島半山發生火警，周三（24日）下午12時58分接報，指旭龢道10號清暉大廈一個單位突然冒出大量濃煙，消防員接報到場，開動一條喉和一隊煙帽隊進行灌救，於下午約1時15分將火救熄。事件造成一對正辦理離婚的夫婦雙亡。

消防在單位洗手間及客廳位置，分別救出兩名男女，他們被救出時已昏迷不醒，均無呼吸脈搏，57歲女傷者身體大部分面積有三級燒傷，其後證實不治；66歲男傷者手部、面部有二級燒傷，現正於深切治療部搶救，其後周三晚上宣告不治。事件中約30名住客需要疏散，起火單位嚴重焚毀及熏黑。兩名消防員救火期間感不適須送院。

消防指，在救火時遇到的困難主要為單位大門較堅固，而大門被3道鎖反鎖，增加爆門的難度。在進入單位時，現場亦已濃煙密佈，增加搜索難度。消防破門後，在飯廳近大門位置發現女死者，她頭部向着大門，臉部朝天，全身被熏黑重傷昏迷；消防亦在廁所內發現男傷者，他當時坐在廁所上，同樣陷入昏迷。

警方初步相信起火原因有可疑，案件仍在調查中。案件暫列作謀殺、企圖自殺及縱火案。經調查後，警方指火勢最大的地方為近客廳一按摩椅位置，暫未在現場尋獲助燃劑。

據了解，兩名死傷者為夫婦關係，與兒子同住在該起火單位。初步調查指兩夫婦關係欠佳，近期已分房睡覺，亦正進行離婚手續，在家產分配上亦有爭執。男傷者沒有精神病紀錄，女死者過往則曾向精神科求診。男傷者亦在房內留下遺書，指與妻子關係有問題，認為要報復妻子自殺。

警方續稱，由於起火單位被嚴重焚毀，暫時不確定是否有打鬥痕跡，而因死者身體被熏黑，須待法醫檢查她身上是否有其他傷勢導致死亡。

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記者：曾秋文