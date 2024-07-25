  • 33°C
香港時間 : 2024725日 (四) 16:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

半山殺妻｜半山單位火警正離婚夫婦雙亡　男傷者留遺書指欲報復妻子

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港島半山發生火警。（曾秋文攝）

港島半山發生火警，周三（24日）下午12時58分接報，指旭龢道10號清暉大廈一個單位突然冒出大量濃煙，消防員接報到場，開動一條喉和一隊煙帽隊進行灌救，於下午約1時15分將火救熄。事件造成一對正辦理離婚的夫婦雙亡。

消防在單位洗手間及客廳位置，分別救出兩名男女，他們被救出時已昏迷不醒，均無呼吸脈搏，57歲女傷者身體大部分面積有三級燒傷，其後證實不治；66歲男傷者手部、面部有二級燒傷，現正於深切治療部搶救，其後周三晚上宣告不治。事件中約30名住客需要疏散，起火單位嚴重焚毀及熏黑。兩名消防員救火期間感不適須送院。

消防指，在救火時遇到的困難主要為單位大門較堅固，而大門被3道鎖反鎖，增加爆門的難度。在進入單位時，現場亦已濃煙密佈，增加搜索難度。消防破門後，在飯廳近大門位置發現女死者，她頭部向着大門，臉部朝天，全身被熏黑重傷昏迷；消防亦在廁所內發現男傷者，他當時坐在廁所上，同樣陷入昏迷。

警方初步相信起火原因有可疑，案件仍在調查中。案件暫列作謀殺、企圖自殺及縱火案。經調查後，警方指火勢最大的地方為近客廳一按摩椅位置，暫未在現場尋獲助燃劑。

據了解，兩名死傷者為夫婦關係，與兒子同住在該起火單位。初步調查指兩夫婦關係欠佳，近期已分房睡覺，亦正進行離婚手續，在家產分配上亦有爭執。男傷者沒有精神病紀錄，女死者過往則曾向精神科求診。男傷者亦在房內留下遺書，指與妻子關係有問題，認為要報復妻子自殺。

警方續稱，由於起火單位被嚴重焚毀，暫時不確定是否有打鬥痕跡，而因死者身體被熏黑，須待法醫檢查她身上是否有其他傷勢導致死亡。

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：曾秋文

相關文章

黎智英案｜黎智英申3罪裁定表證不成立　指控方未有證明黎於國安法後持續串謀
13:33 2024/07/24
黎智英案｜黎智英申3罪裁定表證不成立　指控方未有證明黎於國安法後持續串謀
多啦A夢展｜多啦A夢暑假走入高鐵　港鐵聯乘推出最新宣傳
14:09 2024/07/24
多啦A夢展｜多啦A夢暑假走入高鐵　港鐵聯乘推出最新宣傳
工業意外｜大埔18歲男工遭攪麵糰機夾手　送院搶救
12:39 2024/07/24
工業意外｜大埔18歲男工遭攪麵糰機夾手　送院搶救

你可能感興趣

黎智英案｜黎智英申3罪裁定表證不成立　指控方未有證明黎於國安法後持續串謀
13:33 2024/07/24
黎智英案｜黎智英申3罪裁定表證不成立　指控方未有證明黎於國安法後持續串謀
多啦A夢展｜多啦A夢暑假走入高鐵　港鐵聯乘推出最新宣傳
14:09 2024/07/24
多啦A夢展｜多啦A夢暑假走入高鐵　港鐵聯乘推出最新宣傳
工業意外｜大埔18歲男工遭攪麵糰機夾手　送院搶救
12:39 2024/07/24
工業意外｜大埔18歲男工遭攪麵糰機夾手　送院搶救
罪案 燒傷 縱火 自殺 謀殺 消防員 清暉大廈

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇