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最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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【臨終／生死／死亡／迴光返照／殯葬師/面相/死前徵兆/死前異象】到底人死前會發生甚麼事情？迴光返照真有其事？內地有殯葬師指出，可從面相推測一個人死期的遠近，從而讓家人親友有足夠時間準備身後事。然而，有不少人說過人臨死前在病榻上，可能會出現一些超自然的現象而無法用常理解釋的，例如突然變得精神飽滿、容光煥發，或是看見已離世的親人等等，這些原來並非憑空說說，而是有跡可尋。

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無法解釋死前4大異象

山東青島這名自稱澤時雨殯葬師，在社交平台「小紅書」發文分享工作軼事，他從事殯葬行業，平日在太平間工作，會為逝者沐浴穿衣、化妝、入殮，亦有銷售殯葬禮俗類用品等。他常在社交平台上分享自己對於死亡的體會和見聞，人離世之前通常會出現一些不能用常理解釋的異象，包括耳熟能詳的迴光返照、幻聽、幻視、腹瀉等。身體機能上的變化正是人體與生俱來迎接死亡的準備。

從面相推測死期遠近

此外，他亦提到人臨終前，面相亦可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

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相關文章：臨終前夕丨臨終前病人有7大徵兆 醫生拆解「迴光返照」現象

善惡有報 生前壞事做盡似畜生

澤時雨殯葬師對於生死亦有所感悟，相信「種善因得善果」，而善惡終須有報。他從工作上看過很多逝者的遺容，認為「一生行善不做惡事的人，過世時遺容都會是一臉祥和、平靜、沒有一絲痛苦」。反之，有些生前壞事做盡的人，「面相猙獰、牙齒往外突出、面如骷髏或畜生，身上更會發出惡臭」。

臨終前病人有7大徵兆

本港紓緩專科醫生林國光曾受訪分享，當病人即將離世前，其實並不一定會出現嚴重病發情形，更多反而是出現以下7項狀況:

  • 非常疲累
  • 睡眠時間增加，一天可以睡10多小時
  • 呼吸節奏緩慢，正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下
  • 手腳較冰冷
  • 手掌、腳板或會出現紫斑
  • 由於身體循環系統不佳，故血氣不佳，身體溫度下降
  • 臉色蒼白

林醫生補充，這只是在形容一般臨終情況，有些患者，如肺炎患者，可能出現發燒、呼吸急促、發冷和帶痰的咳嗽，未必符合以上徵兆。

死亡的過程

儘管死亡的定義是心跳停止、腦幹死亡等，但原來以感官來說，身體最後失去的是聽覺。林醫生表示：

所以就算患者臥病在床，看似失去意識，家屬都可以跟他說話，病人是可以聽到的! 

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