土地問題｜無錢買龕位放亡父骨灰入速遞櫃 男子稱收報夢：隔壁常有人開門

▲ 内地微博博主貼文分享友人將離世父親的骨灰龕存放於速遞櫃內，稱每年55元人民幣（約港幣59元）的費用遠比購買龕位便宜，令網民紛紛狠批做法缺德。

【骨灰龕/龕位難求/土地問題/豐巢/快遞櫃/微博/網絡熱話】正所謂「百行以孝為先」，有些子女儘管經濟環境差，但父母不幸離世時即使借貸也要辦好親人身後事，讓先人好好安息。但内地竟然有「孝子」將離世父親的骨灰龕存放於速遞櫃內，稱每年55元人民幣（約港幣59元）的費用遠比購買龕位便宜，令網民紛紛狠批做法缺德。

▲ 擁19.9粉絲的微博博主「住在月亮上的檸檬精」（現改名為「擺爛吧嗒」）於18日發文，指友人父親去世後沒有錢買公墓，將骨灰龕安放於內地豐巢快遞櫃内。（圖片來源：微博@住在月亮上的柠檬精）

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速遞櫃存放骨灰龕一年僅$60

據內地傳媒《封面新聞》報道，擁19.9粉絲的微博博主「住在月亮上的檸檬精」（現改名為「擺爛吧嗒」）於18日發文，指友人父親去世後沒有錢買公墓，而家中也沒有空間安放骨灰龕，因此博主建議將骨灰龕安放於內地豐巢快遞櫃内，聲稱購買會員年卡只需要55元人民幣（約59港元）就可以租用快遞櫃一年，「一年只要55塊錢，是不是很划算？」。其後友人接受博主的建議，將骨灰龕安放於內地豐巢快遞櫃内。

▲ 内地微博博主貼文分享友人將離世父親的骨灰龕存放於速遞櫃內，稱每年55元人民幣（約港幣59元）的費用遠比購買龕位便宜，令網民紛紛狠批做法缺德。（圖片來源：微博@丰巢）

事主最後指，友人夢見父親托夢說「太吵了，隔壁總有人開門關門」，有關帖文隨即引起內地網民熱議，「骨灰盒放在豐巢快遞櫃」字眼亦登上微博及百度的熱門搜尋。

事主解釋文章為「轉載」

事後豐巢快遞公司回應事件表示，該帖文存在誤導、不實的虛構內容，亦已於22日要求該用戶刪除該條貼文，又強調對速遞櫃保管物品有明確要求説明，包括不容許存放屍體、屍骨、骨灰等任何引起他人不適的物品。當事人昨日（23日）亦於微博發文向豐巢快遞公司道歉，稱涉事文章為「轉載」，為事件「帶來了錯誤的引導及不好的影響」致歉，而涉事微博帳號亦遭禁言。

▲ 當事人昨日（23日）亦於微博發文向豐巢快遞公司道歉，稱涉事文章為「轉載」，為事件「帶來了錯誤的引導及不好的影響」致歉。（圖片來源：微博@摆烂吧嗒）

對此事件網民紛紛狠批博主開過分玩笑的做法，「你們應該要追究他造謠的責任」、「說是她朋友放的，這種造謠者必須封號」，「支持豐巢告她賠償損失，別心虛，告到她傾家蕩產」，亦有錯信事件的網民表示博主的建議十分缺德，「這有點嚇人」、「這不就是傳說中的死無葬身之地？」、「實在不行找個河邊撒了也比這好吧？」。

▲ 豐巢快遞公司回應事件表示該帖文存在誤導、不實的虛構內容，亦已於22日要求該用戶刪除該條貼文。（圖片來源：微博@丰巢）

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