死因研訊｜六旬患癌漢廣華醫院候上房亡　護士供稱3度「嗌咪」無回應

▲ 護士范敏賢供稱，院方3度「嗌咪」但死者沒回應。（陳曉欣攝）

2021年2月新冠疫情期間，63歲患肺癌漢在廣華醫院因咳血，到急症室後等候檢查和上房，醫護人員數度「嗌咪」未獲回應，病人翌晨始被發現在輪床上不省人事，最終搶救無效，死因庭（24日）今展開研訊。護士供稱，上一更護士兩度「嗌咪」死者均沒有回應，工友亦尋人不果，她「嗌咪」時亦沒有回應。

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死者黎若忠（終年63歲，退休人士），於2021年2月26日在廣華醫院急症室應診被安排住院，翌日清晨5時許被發現在醫院等候區輪床上，搶救後不治。死者妻子及兒女列席聆訊，沒有律師代表；醫管局被列為利害關係方。

死者妻子劉小平供稱，丈夫生前任地盤工，有吸煙習慣，須就肺栓塞和肺積塵定期覆診，2019年起需24小時在家使用氧氣機輔助呼吸。

劉指，丈夫於2021年2月26日因咳血，由陪診員帶到廣華醫院專科門診覆診，專科醫生建議丈夫住院檢查。劉於下午約4時到達廣華醫院，丈夫在急症室被分流為「緊急」類，劉買麵包給丈夫吃後約8時回家，當時丈夫仍等候上房。直至翌晨5時許，劉獲醫院通知丈夫「唔得喇」，劉與兒子趕抵醫院時丈夫已離世。

▲ 死者妻子劉小平稱，她離開急症室後丈夫仍等候上房。（陳曉欣攝）

陪診員李長蘭供稱，死者生前被診斷患肺癌。李指死者一向毋須坐輪椅，求診當天死者精神較差，須坐輪椅到醫院，死者被安排在急症室大堂的病床上等候。

護士范敏賢供稱，她在晚上11時45分接更，上一更護士已在10時半及11時20分兩度「嗌咪」叫死者檢查，包括檢查生命表徵，量血壓，吊鹽水和抽血等，但死者沒回應，工友亦未能尋獲死者，醫生已知悉。范在11時50分第3次「嗌咪」，仍然沒有回應和沒被尋獲，她其後沒再接觸排板。

范指，若病人屬不能步行，護士會親自找無回應的病人，她不肯定上更護士有否親自找死者，但排板紀錄是死者不在大堂，最後一次生命表徵檢查於6時15分進行。

范稱，緊急類病人在急症室大堂等候上房不是常見做法，但疫情下觀察病房爆滿，才有此安排。

范表示，以死者個案為例，病人看完醫生須作抽血等檢查，護士「嗌咪」4次無人回應會Close file（結案），但結案後護士一般會保留排板一段時間才「揼」，因為病人可能再次出現。范稱，她接更時醫生已簽名結案。

死因裁判官林希維關注，當病人沒回應時，醫院以「人搵人」方式尋人或有困難，問及若派發類似餐廳的取餐器予病人佩戴，當醫護或工友見到有病人的儀器響時可作提醒，會否有助尋人。范搖頭稱急症室每天有數百人看醫生，「啲人唔會咁乖坐定定」，並指醫院局的「HA GO」手機應用程式可顯示叫號。

死因裁判官指油尖旺區多長者，未必有智能電話，「佢（病人）行嚟行去唔係有舊嘢更好咩？」范稱「我唔清楚呀，可能真係得啦」，同意可能有幫助。

聆訊明（25日）續。

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記者：陳曉欣