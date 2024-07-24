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腦退化｜唔願郁有可能是失智？醫列腦退化症6大前兆　每日用10分鐘可延緩病情

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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有醫生列出6種腦退化症的先兆，並分享1個方法，每日用10分鐘即可延緩病情。

【腦退化症／失智／認知障礙／阿茲海默症／腦退化前兆／長者】腦退化是不少長者都面對的問題，一旦發病亦無法靠藥物醫治。有醫生就列出6種可能代表患上腦退化症的前兆，一旦發現身邊親人出現這些症狀及行為，就建議及早就醫檢查。

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

台灣神經外科醫生方鵬翔在節目《醫師好辣》中分享，表示腦退化症目前無法根治，但就有越來越多檢測方法，可以幫助患者和家人及早發現病情。他呼籲市民平日可以多留意身邊家人的行為，並指出如果出現以下6種症狀，有可能是患上腦退化症的先兆。

腦退化症6大先兆

1. 肌力影響生活

排除受傷、需要時間恢復等因素，若家中老人無故感到越來越懶、不願動彈，甚至一想到要走到門口就覺得累，就要留意腦部是否已有退化跡象。

2. 做事沒有連貫性

突然放下手邊正在處理的事情，跑去進行一堆其他事務，卻全都沒有收尾，行事明顯缺乏邏輯性。

3. 無法勝任原本熟悉的事務

方鵬翔列出2個例子，包括原本每天都會固定到公園散步、與朋友聊天，卻越來越無法前往熟悉的地點，以及無法完成收信、拿牛奶等每天都會進行的日常事務，但又說不出原因。

4. 對事情、人物及地點感到混淆

容易混淆自己原本熟悉的人事物，例如原本每天煮菜，卻突然無法分辨柴米油鹽醬醋茶。方鵬翔表示，這種跡象一旦持續，之後便有可能演變成認不出身邊熟悉的人，甚至連自己是誰亦不知道。

5. 語言表現困難

腦退化症除了會令腦部退化之外，亦會令身體更先一步開始退化，因此有些老人說話會開始結巴、缺乏思路，甚至有可能連開口都不願意。此外，部分人的吞嚥能力亦會變得越來越差，連吞口水也會噎到、嗆到。

6. 無法理解一些簡單事物

有可能連穿衣服、扣鈕等事情也無法理解，失去生活自理能力，這種一般而言已經屬於比較嚴重的情況。

每日用10分鐘可改善病情

如果家中不幸有親人患上腦退化症，家屬又可以做甚麼？方鵬翔就坦言，相比花費金錢來「孝順」，最簡單的陪伴反而更有效；只要每天與患者說10句話，或者陪伴對方10分鐘，其實便已能夠延緩病情。他亦藉此提醒市民，身體的健康可以由醫生來看，但心理健康還是需要依靠家人陪伴來維持。

更多相關報道：健康訓練丨動一動手指可防腦退化症　專家教1分鐘「健腦手指操」活化腦部3大區

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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