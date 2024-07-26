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教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)赴江門交流龍舟技藝　懷著競發前進的心再創高峰

升學教育

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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7月初，裘錦秋中學(屯門)龍舟隊近三十位師生前往江門參觀交流，當中兩天與新會泓達堂陳皮龍舟隊切磋技藝，互相交流，增進划槳技巧。(有關學校提供)

7月初，裘錦秋中學(屯門)龍舟隊近三十位師生前往江門參觀交流，當中有兩天與新會泓達堂陳皮龍舟隊切磋技藝，互相交流，增進划槳技巧，務求精益求精。

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從訓練中學習，在實踐中獲知

集訓當日，烈日炎炎，該校龍舟隊與國家隊級別的教練一同集訓，學習另一種划槳姿勢。剛開始，大家尚未掌握發力的技巧，動作不齊整，自然減慢前進的速度。看著前方的終點，大家奮力划槳，但前進的速度卻不盡人意。上岸後，隊員圍聚一起觀看拍攝的訓練影片，指出各人不足。划龍舟講求團隊配合，必須全隊高度協調和保持統一，確保每一下握槳的動作符合要求，確保每一位隊員的划槳頻率一致，才是致勝關鍵。
 
大家秉持堅毅信念，在一次次的訓練，在一次次的訓練後反思，大家開始掌握訣竅。隨著哨子聲的響起，龍舟競賽展開帷幕，那一刻，無分師生，各隊員齊心協力，爆發強烈的能量，心中只有一個聲音：「贏！」飛揚的水花打濕半身，刺眼的日光照射每一寸肌膚，酸痛的手臂仍堅持用力，我們奮鬥的又豈是這區區五百米的距離？

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龍舟精神 團結同行

與別的運動項目不同，龍舟隊從來沒有主角，只有高度的團隊配合才能推動龍舟前進到達終點。社會上的成功人士往往定焦於一個人物，但勝利的聚光燈亦可照射一群人，正如龍舟的勝利本是沒有分主次的集體榮譽，那是隊伍同舟共濟、全力以赴的共同成果。哨子聲再次響起，潭江畔響徹團隊的歡呼。
 
百舸爭流 奮楫者先

集訓結束，獲泓達堂送贈國家隊戰衣，讓種子在每位隊員心裏萌芽，遇強越強，久藏待發，藉此契機亦留下該校的龍舟槳，願在逆流的每一條河流，創造團隊的無限奇蹟。中華傳統文化的傳承之路漫漫，儘管前路不乏挑戰，我們仍懷著千帆競發向前進的心，深信越過高峰，再見另一峰！

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撰文 : 教評會

欄名 : 教評經脈

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